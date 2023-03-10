11 Mart 2023 Wordle Türkçe kelimesi
Web tabanlı kelime oyunu olan Wordle, Wordle 6 ve Wordle 7'nin 11 Mart kelimesi belli oldu. Peki Wordle Türkiye’nin kelimesi ne? 11 Mart Wordle Türkiye cevapları...
Web tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle Türkçe’de 11 Mart kelimesi belli oldu. Her gün sadece 6 hakka sahip olunan oyunda 5, 6 ve 7 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Kullanıcıların doğru bildikleri harfler yeşil ile gösterilirken, doğru bilinen ama yeri yanlış olan harfler sarı ile gösteriliyor.
Kullanıcılar tarafından kelimede hiç yer almayan harfler ise gri ile gösteriliyor. Oyun sonunda kullanıcılar sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşabiliyor.
Wordle kelimenin yanı sıra ülke haritaları ile de çeşitli ülkelerde farklı formatlarda hizmet veriyor. Wordle kullanıcıların herhangi bir aplikasyon indirmeden oynamalarını sağlarken, oyunun oynandığı cihazın IP’si ile istatistiklere erişim imkanı sunuyor.
11 MART WORDLE TÜRKÇE’NİN YENİ KELİMESİ NE?
11 Mart Wordle kelimesi: ÇİZİM
ÖNCEKİ WORDLE CEVAPLARI
Wordle Türkçe 541 – ULAMA
Wordle Türkçe 540 – PÜRÜZ
Wordle Türkçe 539 – KESER
Wordle Türkçe 538 – SİPSİ
Wordle Türkçe 537 – YARIM