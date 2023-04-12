13 Nisan 2023 Wordle Türkçe kelimesi
Milyonlarca kişinin her gün oynadığı web tabanlı kelime oyunu olan Wordle, Wordle 6 ve Wordle 7'nin 13 Nisan kelimesi saat 00.00 itibariyle belli oluyor. Peki Wordle TR’nin bugünkü 13 Nisan 2023 Perşembe kelimesi ne? İşte 13 Nisan Wordle TR'nin cevabı...
Web tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle Türkçe’de 13 Nisan kelimesi belli oldu. Her gün sadece 6 hakka sahip olunan oyunda 5, 6 ve 7 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Kullanıcıların doğru bildikleri harfler yeşil ile gösterilirken, doğru bilinen ama yeri yanlış olan harfler sarı ile gösteriliyor.
Wordle Türkçe’de 13 Nisan kelimesi belli oldu. Her gün sadece 6 hakka sahip olunan oyunda 5,6 ve 7 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Kullanıcıların doğru bildikleri harfler yeşil ile gösterilirken, doğru bilinen ama yeri yanlış olan harfler sarı ile gösteriliyor. Kullanıcılar tarafından kelimede hiç yer almayan harfler ise gri ile gösteriliyor. Oyun sonunda kullanıcılar sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşabiliyor.
Wordle kelimenin yanı sıra ülke haritaları ile de çeşitli ülkelerde farklı formatlarda hizmet veriyor. Wordle kullanıcıların herhangi bir aplikasyon indirmeden oynamalarını sağlarken, oyunun oynandığı cihazın IP’si ile istatistiklere erişim imkanı sunuyor.
13 NİSAN WORDLE TÜRKÇE’NİN YENİ KELİMESİ NE?
13 Nisan Wordle kelimesi: KORKU
ÖNCEKİ WORDLE CEVAPLARI
Wordle Türkçe - ÇERÇİ
Wordle Türkçe – ŞAYET
Wordle Türkçe – EFLAK
Wordle Türkçe – SİPSİ
Wordle Türkçe – YARIM