1910'larda yapay zeka ile İstanbul

Bir Reddit kullanıcısı, 1910 yılının İstanbul'unu Midjourney yapay zekâsı ile yeniden oluşturdu. İşte bir Reddit kullanıcısıda İstanbul'un 1910'lu yıllarını yapay zeka ile görsellere döktüğü görseller...

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1910'larda yapay zeka ile İstanbul - Resim: 1 1 17

Yapay zeka ile hazırlanmış görseller internet aleminin yeni eğlencesi konumunda. 

1910'larda yapay zeka ile İstanbul - Resim: 2 2 17

Yeni yapılan bir çalışmaya göre 1900'lü yıllardaki İstanbul'un çehresi kullanılarak, yeniden oluşturuldu.

1910'larda yapay zeka ile İstanbul - Resim: 3 3 17

DALL-E ve Midjourney gibi yapay zekalar sistemleri son zamanlarda oldukça popüler. 

1910'larda yapay zeka ile İstanbul - Resim: 4 4 17

Oluşturdukları görsellerin her geçen gün iyileştiği de görülüyor. 