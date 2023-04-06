1910'larda yapay zeka ile İstanbul
Bir Reddit kullanıcısı, 1910 yılının İstanbul'unu Midjourney yapay zekâsı ile yeniden oluşturdu. İşte bir Reddit kullanıcısıda İstanbul'un 1910'lu yıllarını yapay zeka ile görsellere döktüğü görseller...
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Yapay zeka ile hazırlanmış görseller internet aleminin yeni eğlencesi konumunda.
Yeni yapılan bir çalışmaya göre 1900'lü yıllardaki İstanbul'un çehresi kullanılarak, yeniden oluşturuldu.
DALL-E ve Midjourney gibi yapay zekalar sistemleri son zamanlarda oldukça popüler.
Oluşturdukları görsellerin her geçen gün iyileştiği de görülüyor.