2023’ün en iyi 10 aile arabası
Uzun yolda kalabalık ailelerin konforla seyahat etmesi kadar güvenlik de önemli. Güvenlik teknolojileri konusunda da zengin seçenek sunabilen seçeneklere yönelmek tavsiye edilebilir. Geniş yaşam alanı, kolay yükleme ve boşaltma yapılabilen araçlar bu noktada öne çıkar. İşte detaylar...
VOLKSWAGEN TİGUAN
2023’ün en iyi 8 aile arabası denince aklımıza elbette Volkswagen Tiguan geliyor. Geniş bagaj hacmi ve konforu ile tam ailenize göre. Dış tasarımında güncellemeye giden Tiguan aynı zamanda iç mekanda da sürücülere pek çok yenilik sunuyor. Özellikle “Easy Open/Close” özelliği ile Tiguan kolay açılır/kapanır bir bagaj kapağı ile ön plana çıkıyor. Elleriniz doluyken bile cebinizdeki kontak anahtarını algılayarak, sadece ufak bir ayak hareketiniz sayesinde devasa bagaj kapağını kolayca açabilirsiniz. Uzun yıllardır çocuklu ailelerin vazgeçilmez otomobil modeli olmaya devam eden Volkswagen Tiguan’ı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
HYUNDAİ TUCSON
Dördüncü nesil Hyundai Tucson ile SUV otomobil pazarında son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Dikkat çekici ve ayırt edici görünümünün yanı sıra ürün yelpazesinde çok sayıda standart donanıma sahip olması açık ara diğer rakiplerine göre onu ön plana çıkarıyor. Nitekim Hyundai Tucson, sunduğu kaliteli yolculuk ile “Yeni Araba Ödülleri”nde iki yıl üst üste “Yılın Orta Boy SUV” unvanına sahip olmayı başarıyor. Aileniz için de kusursuz bir seçim olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sahip olduğu akıllı mühendislik detayları ile yolcular için geniş alan sağlıyor. Bunun yanı sıra tam 620 litrelik geniş bagaj hacmi, ailenizin tüm ihtiyaçlarına yer açıyor. Standart olarak ön çarpışma önleme asistanı, Apple CarPlay ve Android Auto, klima kontrolü ve park sensörleri ile geriye sadece yolculuğun tadını çıkarmak kalıyor.
SKODA OCTAVİA
2023’ün en iyi 8 aile arabası listemizde yer alan Skoda Octavia’yı inceleyelim. Kullanıcılarına pek çok özellik sunan, çok yönlü mükemmel bir araç diyebiliriz. Geniş iç hacmi, pratikliği ile kullanışlı bir araç haline dönüşüyor. Aynı zamanda Skoda Octavia’nın benzinli, dizel ve hibrit motor seçeneği de mevcuttur. Bunun yanı sıra Skoda Octavia, Plug-in hibrit Octavia iV özelliği sayesinde sadece elektrik gücüyle 86 kilometreye kadar seyahat edebilme kapasitesine sahip. 600 litrelik devasa bagajı ve geniş yolcu alanı size konforu ve rahatlığı sonsuz hissetmenizi sağlar. Sağlamlık testinden tam puan alan araçla güvenli yolculuklar sizleri bekliyor.
TOYOTO COROLLA
Aile arabası denince akıllara gelen bir diğer marka ise Toyota Corolla. Halihazırda mevcut modellerinin çoğunda olduğu gibi, artık hibrit seçeneğiyle birlikte sunuluyor. 2,0 litrelik benzinli motora sahip olan modellerde daha yüksek verimlilik potansiyeli sebebiyle 1,8 litrelik benzinli motor da sıklıkla tercih ediliyor. Ailelere uygun konforlu iç mekan ve 361 litrelik bagaj hacmi tam size göre. Özellikle ailenizle birlikte sıklıkla uzun mesafe yolculuklarına çıkıyorsanız sizlere Toyota Corolla’nın yakıt tasarrufu sağladığından da bahsedelim.