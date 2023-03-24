25 Mart 2023 Wordle Türkçe kelimesi

Web tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle Türkçe’de 25 Mart kelimesi belli oldu. Her gün sadece 6 hakka sahip olunan oyunda 5, 6 ve 7 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Kullanıcıların doğru bildikleri harfler yeşil ile gösterilirken, doğru bilinen ama yeri yanlış olan harfler sarı ile gösteriliyor.