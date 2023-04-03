4 Nisan 2023 Wordle Türkçe kelimesi
Web tabanlı kelime oyunu olan Wordle, Wordle 6 ve Wordle 7'nin 29 Mart kelimesi belli oldu. Peki Wordle Türkiye’nin kelimesi ne? 4 Nisan Wordle Türkiye cevapları...
Web tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle Türkçe’de 4 Nisan kelimesi belli oldu. Her gün sadece 6 hakka sahip olunan oyunda 5, 6 ve 7 harfli bir kelime bilinmeye çalışılıyor. Kullanıcıların doğru bildikleri harfler yeşil ile gösterilirken, doğru bilinen ama yeri yanlış olan harfler sarı ile gösteriliyor.
Kullanıcılar tarafından kelimede hiç yer almayan harfler ise gri ile gösteriliyor. Oyun sonunda kullanıcılar sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşabiliyor.
Wordle kelimenin yanı sıra ülke haritaları ile de çeşitli ülkelerde farklı formatlarda hizmet veriyor. Wordle kullanıcıların herhangi bir aplikasyon indirmeden oynamalarını sağlarken, oyunun oynandığı cihazın IP’si ile istatistiklere erişim imkanı sunuyor.
4 NİSAN WORDLE TÜRKÇE’NİN YENİ KELİMESİ NE?
4 Nisan Wordle kelimesi: BAHİR
ÖNCEKİ WORDLE CEVAPLARI
Wordle Türkçe - ULAMA
Wordle Türkçe – ŞAYET
Wordle Türkçe – EFLAK
Wordle Türkçe – SİPSİ
Wordle Türkçe – YARIM