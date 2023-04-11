5.000 – 10.000 TL arası en uygun akıllı telefonlar
Ekonomiyi düşündüğümüzde artık orta-üst segment piyasasındaki rekabetin yüksek olması nedeniyle akıllı telefon tercihi zorlaştı. Sizler için 5.000-10.000 TL’ye alınabilecek telefonlar listesi ile sizlerleyiz.
VIVO Y21s 128GB
Listemizin ilk sırasında fiyat/performans oranıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olan VIVO Y21s var. Cihaz, 1600×720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,51 inç bir ekrana sahip. Hücreiçi teknolojisi ile HD Halo ekranı, kullanıcıları net ayrıntıların ve zengin canlı renklerin içine çekiyor. Cihaz, film izlemekten oyun oynamaya kadar keyifli bir deneyim sunuyor. 182 gram ağırlığı ve 8 mm kalınlığındaki gövdesiyle rahatça taşınabiliyor. 18 W hızlı şarj desteğine sahip olan cihazın pili 5.000 mAh. Kamerasına gelecek olursak, arkada 50 MP, 2 MP ve 2 MP olmak üzere üç kamera bulunuyor. Üçlü kamera kurulumu tüm ışık koşullarında hayatı tüm netliğiyle yakalama imkanı sunuyor. Cihazın gün ortası rüyası ve gece yarısı mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Teknik özelliklerine gelecek olursak 2.0 GHz’ye kadar hızda çalışabilen Helio G80 sekiz çekirdekli işlemciye sahip.
Oppo A96
Oppo A96, bir telefonda aradığınız tüm özelliklere sahip bir telefon olarak öne çıkıyor. Cihaz yalnızca özellikler açısından değil aynı zamanda özellikleri göz önünde bulundurulduğunda fiyat açısından da oldukça uygun. Cihaz, 6,59 inç AMOLED ekrana sahip. Arka tarafında ise ikili kamera kurulumu var. Ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. 5.000 mAh piliyle oldukça uzun kullanım süresine sahip. Ayrıca yapay zeka destekli şarj özelliği sayesinde geceleri şarja taktığınızda aşırı şarj olmuyor ve pil ömrü uzuyor. Cihazın işlemcisi ise Qualcomm Snapdragon 680. Cihaz, 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanına sahip. Kısacası uygun fiyatlı, fiyatına göre performanslı bir akıllı telefon arıyorsanız Oppo A96’yı gözden geçirebilirsiniz.
Redmi Note 11 Pro
Listemizin üçüncü sırasında Redmi Note 11 Pro var. MediaTek’in Helio G96 işlemcisine sahip telefonun 6 GB belleği ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın belleği microSD kart ile artırılabiliyor. Telefonun arka kısmında 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik kamerası olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Teknik özellikler açısından baktığımızda oldukça zengin olan cihaz aynı zamanda su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı. 6,67 inç ekrana sahip cihazın bataryası ise 5.000 mAh. Yaklaşık 200 gram ağırlığında olan cihaz, yaklaşık 8 mm kalınlığıyla elde kolayca tutuluyor.
Samsung Galaxy A33
Listemizin dördüncü sırasında Samsung’un Galaxy A33 modeli var. 6,28 inç Süper Amoled ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. Cihaz gücünü Exynos 1280’den alıyor. Bu modelde 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanı mevcut. Dilerseniz depolama alanını MicroSD kart ile artırabiliyorsunuz. Kamera özelliklerine baktığımızda Galaxy A52’nin arka kısmında dört kameradan oluşan bir kurulum var. Ana kameranın çözünürlüğü 48 megapiksel. Ayrıca 8 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kamerası yer alıyor. Cihazın ön tarafında bulunan ön kamerası ise 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ürünün tam bir fiyat/performans cihazı olduğunu söylemek mümkün.