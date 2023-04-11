5.000 – 10.000 TL arası en uygun akıllı telefonlar

VIVO Y21s 128GB

Listemizin ilk sırasında fiyat/performans oranıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olan VIVO Y21s var. Cihaz, 1600×720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,51 inç bir ekrana sahip. Hücreiçi teknolojisi ile HD Halo ekranı, kullanıcıları net ayrıntıların ve zengin canlı renklerin içine çekiyor. Cihaz, film izlemekten oyun oynamaya kadar keyifli bir deneyim sunuyor. 182 gram ağırlığı ve 8 mm kalınlığındaki gövdesiyle rahatça taşınabiliyor. 18 W hızlı şarj desteğine sahip olan cihazın pili 5.000 mAh. Kamerasına gelecek olursak, arkada 50 MP, 2 MP ve 2 MP olmak üzere üç kamera bulunuyor. Üçlü kamera kurulumu tüm ışık koşullarında hayatı tüm netliğiyle yakalama imkanı sunuyor. Cihazın gün ortası rüyası ve gece yarısı mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Teknik özelliklerine gelecek olursak 2.0 GHz’ye kadar hızda çalışabilen Helio G80 sekiz çekirdekli işlemciye sahip.