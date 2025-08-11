5.600 yıl önce yaşanan dehşet! El Mirador Mağarası’nda yamyamlık izleri bulundu

İspanya’nın kuzeyindeki El Mirador Mağarası’nda yapılan kazılar, Neolitik döneme ait kanlı bir olayı gün yüzüne çıkardı. Araştırmacılar, yaklaşık 5.600 yıl önce yetişkinler, gençler ve çocuklardan oluşan en az 11 kişilik bir grubun kısa süre içinde öldürülüp yenmiş olabileceğini belirtiyor.

Kemikler üzerinde yapılan incelemelerde kesik izleri, insan ısırıkları, ilik çıkarma amacıyla kırıklar ve kaynatılma izleri tespit edildi. Bulgular, tüm işlemlerin kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştiğine işaret ediyor.

Araştırmacı Francesc Marginedas, “Bu ne bir cenaze ritüeli ne de aşırı kıtlık nedeniyle yapılmış bir eylem. Kanıtlar, olayın çok kısa sürede meydana geldiğini gösteriyor” dedi.

BU İLK İZ DEĞİL

El Mirador Mağarası’nda yamyamlık izleri ilk kez ortaya çıkmış değil. 2000’li yılların başında yapılan kazılarda, erken Bronz Çağı’na ait benzer izler taşıyan altı kişinin kalıntılarına ulaşılmıştı. Ancak yeni bulgular, bu vakadan yaklaşık bin yıl daha eski ve Bronz Çağı olaylarıyla doğrudan bağlantılı değil.

Karbon-14 yöntemi, kemiklerin 5.709–5.573 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu. Kimyasal analizler, bu kişilerin bölgenin yerel halkı olduğunu doğruladı. Kurbanların yaşı 7 yaşın altındaki çocuklardan 50 yaşın üzerindeki yetişkinlere kadar değişiyor ve araştırmacılar, büyük ihtimalle aynı aileden olduklarını düşünüyor.

GRUPLAR ARASI ŞİDDET ÖRNEĞİ

Bilim insanları, bu olayın Neolitik dönemde Avrupa genelinde görülen gruplar arası şiddetin bir örneği olduğunu vurguluyor. Avcı-toplayıcı yaşamdan tarıma geçişin yaşandığı bu dönemde topluluklar arasındaki gerilimlerin arttığı biliniyor.

Çalışmanın yazarlarından arkeolog Antonio Rodríguez-Hidalgo, “Çatışma ve onu yönetme yöntemleri, insan toplumlarının ayrılmaz bir parçası. Arkeolojik veriler, en küçük topluluklarda bile düşmanların tamamen yok edilmesi amacıyla yendiğini gösteriyor” diye konuştu.

