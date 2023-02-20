"Yerin Yerinden Oynadığı Gün": Grafikler ve uydu fotoğrafları ile felaketin boyutu gözler önüne serildi...

6 Şubat 2023... Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı gün... İşte o gün "Yerin Yerinden Oynadığı Gün" şeklinde tanımlanıyor.





300 kilometrelik fay kırılmasını ve batıdaki karanın güneye doğru kayışı görülüyor.





Fotoğraftaki gri bölge, eskiden yerin altında olup da yüzey kırığı nedeniyle görünür hale gelen toprağı gösteriyor.

Bu grafik, 7.8'lik ana deprem ve 7.5'lik "artçı" nedeniyle, kırılan fay boyunca meydana gelen yer değiştirmeyi gösteriyor. İlk 100 kilometrelik kısımda iki deprem bir arada etki ediyor. İlkinin 7 metreye, ikincinin 5 metreye varan yer değiştirme yarattığı görülüyor.





Grafikteki yuvarlakların her biri, direkt olarak fay hattının üzerine kurulmuş kasabalar. Grafikteki kırmızılık, depremin ne kadar şiddetli deneyimlendiğini gösteriyor. Bu kasabalar en büyük yıkımı gördüler.





Depremin en şiddetli hissedilen kısımları ise Nur Dağları'nın etekleri. Bilindiği üzere dağlar, zaten depremlere neden olan tektonik faaliyet sayesinde oluşuyor.





Fay hattına yaklaştıkça, popülasyon büyüklüğü artıyor. Fay hattının doğusuna ve batısına doğru gittikçe, popülasyon büyüklüğü azalıyor. Bu da yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor.