"Yerin Yerinden Oynadığı Gün": Grafikler ve uydu fotoğrafları ile felaketin boyutu gözler önüne serildi...

6 Şubat'ta meydana gelen depremler "Yerin Yerinden Oynadığı Gün" şeklinde tanımlanıyor. O gün yaşanan jeolojik değişim grafik ve uydu görüntüleri ile işte böyle gözler önüne serildi...

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6 Şubat 2023... Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı gün... İşte o gün "Yerin Yerinden Oynadığı Gün" şeklinde tanımlanıyor.

"Yerin Yerinden Oynadığı Gün": Grafikler ve uydu fotoğrafları ile felaketin boyutu gözler önüne serildi... - Resim : 1

 300 kilometrelik fay kırılmasını ve batıdaki karanın güneye doğru kayışı görülüyor.

"Yerin Yerinden Oynadığı Gün": Grafikler ve uydu fotoğrafları ile felaketin boyutu gözler önüne serildi... - Resim : 2

Fotoğraftaki gri bölge, eskiden yerin altında olup da yüzey kırığı nedeniyle görünür hale gelen toprağı gösteriyor.

"Yerin Yerinden Oynadığı Gün": Grafikler ve uydu fotoğrafları ile felaketin boyutu gözler önüne serildi... - Resim : 3

Bu grafik, 7.8'lik ana deprem ve 7.5'lik "artçı" nedeniyle, kırılan fay boyunca meydana gelen yer değiştirmeyi gösteriyor. İlk 100 kilometrelik kısımda iki deprem bir arada etki ediyor. İlkinin 7 metreye, ikincinin 5 metreye varan yer değiştirme yarattığı görülüyor.

"Yerin Yerinden Oynadığı Gün": Grafikler ve uydu fotoğrafları ile felaketin boyutu gözler önüne serildi... - Resim : 4

Grafikteki yuvarlakların her biri, direkt olarak fay hattının üzerine kurulmuş kasabalar. Grafikteki kırmızılık, depremin ne kadar şiddetli deneyimlendiğini gösteriyor. Bu kasabalar en büyük yıkımı gördüler.

"Yerin Yerinden Oynadığı Gün": Grafikler ve uydu fotoğrafları ile felaketin boyutu gözler önüne serildi... - Resim : 5

 Depremin en şiddetli hissedilen kısımları ise Nur Dağları'nın etekleri. Bilindiği üzere dağlar, zaten depremlere neden olan tektonik faaliyet sayesinde oluşuyor.

"Yerin Yerinden Oynadığı Gün": Grafikler ve uydu fotoğrafları ile felaketin boyutu gözler önüne serildi... - Resim : 6

 Fay hattına yaklaştıkça, popülasyon büyüklüğü artıyor. Fay hattının doğusuna ve batısına doğru gittikçe, popülasyon büyüklüğü azalıyor. Bu da yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor.

# deprem # Kahramanmaraş

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