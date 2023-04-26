Prof. Dr. Naci Görür'den 6.8 büyüklüğünde deprem iddiasına yanıt

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından “Amerikalılar Malatya'da 6.8 deprem olacak diyorlarmış” iddiasını dile getirdi.

"KÜÇÜK-ORTA BOYUTLU DEPREMLER OLABİLİR"

İddialara yanıt da veren Görür, şunları aktardı:

- 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil.