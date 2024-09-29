80 bin yıl sonra bir ilk: Ekim ayında iki kez ortaya çıkacak

Yaklaşık 80.000 yıldır görülmeyen bir kuyruklu yıldız, Ekim ayı boyunca iki ayrı zaman diliminde Dünya'dan görülebilecek. 'Kabarık bir top' gibi görüneceği tahmin edilen kuyruklu yıldız, 2 Ekim'e kadar izlenebilecek. Kuyruklu yıldızı ikinci izleme fırsatı ise 12 Ekim'de gerçekleşecek.

80 BİN YILDIR GÖRÜLMÜYORDU 2 EKİM'DE DÜNYA'DAN GÖRÜLECEK

Earth.com'a göre, A3 Kuyruklu Yıldızı olarak da bilinen Tsuchinshan-ATLAS Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş etrafındaki dönüşünün 80.000 yıldan daha uzun sürdüğüne inanılıyor. Kuyruklu yıldız ilk olarak 27 Eylül'de görünmeye başladı ve 2 Ekim'de gün doğumundan kısa bir süre öncesine kadar görülmeye devam edecek. Kuyruklu yıldızın gökyüzünde uzanan bir kuyruğa sahip bulanık bir top gibi görünmesi bekleniyor.

İKİNCİ KEZ ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK

A3 Kuyruklu Yıldızı, tahminler tutarsa, gökyüzünde uzayan bir kuyruğa sahip kabarık bir yıldız olarak çıplak gözle görülebilecek.

Daha iyi bir görüş imkanı sunması beklenen bir diğer izleme fırsatı ise kuyruklu yıldızın Güneş etrafındaki turunu tamamlaması durumunda Ekim ayının ortasında gerçekleşecek. Eğer kuyrukluyıldız Güneş etrafındaki turunu tamamlarsa, Dünya'ya en yakın olduğu 12 Ekim'den 20 Ekim'e kadar çıplak gözle görülebilecek. Daily Galaxy'e göre kuyruklu yıldız 12 Ekim'de Dünya'ya en yakın pozisyonda olacak.

Kuyruklu yıldız, önümüzdeki 80.000 yıl boyunca kayboluncaya kadar her gece gökyüzünde daha da yükselecek.