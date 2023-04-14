A101'e PlayStation 5 geldi: İşte fiyatı

PLAYSTATİON 5 SATIŞI 13 NİSAN'DA BAŞLIYOR

PlayStation 5 Standart Edition oyun konsolu, A101 tarafından 18.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat, Akakce.com üzerinden güncel fiyatlarla kıyaslandığında ithalatçı garantili satılmayan yerlere göre hemen hemen aynı seviyede. Öte yandan A101'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre satışa sunulacak olan PlayStation 5'in Sony Eurasia garantisi olduğu belirtilmekte.