Afet anında iletişim kesilirse ne yapmalı? İşte en etkili 6 mobil uygulama, bu uygulamalar hayat kurtarır

İstanbul’da üst üste yaşanan depremler, vatandaşların “Acil bir durumda kesintisiz iletişimi nasıl sağlarım?” sorusuna yönelmesine neden oldu. Özellikle 6.2 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedilmesinin ardından telefon hatlarında yaşanan yoğunluk ve kesintiler dikkat çekti.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde ciddi şekilde hissedildi. Art arda gelen depremler sonrası iletişim altyapısında aksaklıklar yaşanırken, vatandaşlar alternatif iletişim yöntemlerine yönelmeye başladı.

Kesintisiz iletişim kurmak için telefon araması dışında kullanılabilecek mobil uygulamaları senin için derledik:

📱 Acil Durumlarda Hayat Kurtaran Uygulamalar:

1. Bridgefy

📡 İnternet gerektirmez. Bluetooth ile çalışır.

👉 Özellikle internetin kesildiği anlarda, çevredeki kişilerle bağlantı kurmak için ideal.

2. Zello

🎙 Telefonu telsize dönüştürür. Wi-Fi ya da mobil veriyle çalışır.

👉 Gönüllüler ve yardım ekipleri arasında yaygın olarak kullanılır.

3. FireChat

📶 Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden, internet olmadan mesajlaşma sağlar.

👉 Kalabalık alanlarda ya da altyapının çöktüğü anlarda devreye girer.

4. WhatsApp – Acil Durum Grupları

💬 İnternet bağlantısı gereklidir.

👉 Önceden oluşturulan gruplarla hızlı iletişim sağlanabilir.

5. AFAD Acil Mobil Uygulaması

📲 İnternet bağlantısıyla çalışır.

👉 Resmi uyarılar, toplanma alanları ve yönlendirmeler sunar.

6. 112 Acil Yardım Butonu

📍 AFAD ve Sağlık Bakanlığı uygulamaları içinde yer alır. Konumla birlikte acil çağrı gönderir.

👉 Hayati durumlarda zaman kazandırır ve yardım ekiplerinin sizi hızlı bulmasını sağlar.

Hayati Bilgi, Hızlı Erişim: Acil Durumda Ne Yapmalı?

İletişim kopukluklarının yaşandığı afet anlarında, bu uygulamalar sayesinde yakınlarınızla bağlantıda kalabilir, yardım çağrılarınızı iletebilir ve resmi yönlendirmelere ulaşabilirsiniz.