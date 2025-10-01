AirCar ile havada uçmaya hazır mısınız? Türkiye’nin yerli uçan arabası ön siparişe açıldı

Yerli teknoloji şirketi AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ, uzun yıllardır geliştirdiği iki kişilik uçan arabasının ön sipariş sürecini başlattı. 2020 yılından bu yana Bilişim Vadisi’nde AR-GE çalışmalarını sürdüren AirCar, ilk insanlı uçuş testini bu yıl Mayıs ayında başarıyla tamamladı. Şirket, geliştirdiği uçan arabayı resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açtı. İlk 100 adet uçan arabayı 2027 yılında teslim etmeyi planlayan şirket, bu özel uçan araba için fiyatlandırmayı 99 bin dolar olarak belirledi. Şu anda, 250 dolar ön ödeme ile 2027'deki teslimat için rezervasyon yapılabiliyor.

YERLİ UÇAN ARABA NELER SUNUYOR?

AirCar, tamamen elektrikli bir uçan araba olarak dikkat çekiyor. 2 yolcu kapasitesine sahip olan bu araç, sadece 15 dakikada hızlı şarj olabiliyor. 80 kilometre menzili bulunan AirCar, 130 kilometre/saat maksimum uçuş hızına ulaşabiliyor. Ayrıca, 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan uçan araba, tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş ve yüzde 85 yerlilik oranına sahip. AirCar, 10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabilme yeteneği ile hafif spor uçakları (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak.

GÜVENLİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

AirCar, güvenlik konusunda da iddialı. Temel paketinde, arıza durumunda otomatik olarak açılan balistik paraşüt, kaza önleme sistemi ve 400V şarj cihazı gibi önemli özellikler yer alıyor. Uçan arabada ayrıca, beyaz, kırmızı, gri, mavi ve siyah olmak üzere çeşitli renk seçenekleri sunuluyor. Ürünün garanti süresi ise 2 yıl veya 500 uçuş saati (hangisi önce gerçekleşirse) olarak belirlendi. Bu da kullanıcılara uzun süreli güvence sağlıyor.

LSA LİSANSI VE ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI

AirCar’ı kullanmak isteyenlerin LSA (Hafif Spor Uçağı) pilot lisansı alması gerekecek. Ancak, AirCar, ilk 1000 sipariş için ücretsiz LSA lisans eğitimi sunmayı taahhüt ediyor. Bu sayede, uçan arabayı kullanmak isteyenler için önemli bir eğitim fırsatı sunulmuş oluyor.

AIRCAR CEO’SU ALTUNBOZAR’DAN AÇIKLAMA

AirCar’ın kurucusu ve CEO’su Eray Altunbozar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “AirCar’ı ön satışa açtık. Uçan araba için ilk rezervasyon yapıldı. Binlerce kilometrelik bir yolculuğun bile tek bir adımla başladığını unutmayın. Şimdi büyük hedef 2027 yılına teslimatları gerçekleştirmek,” ifadelerini kullandı. Altunbozar’ın bu paylaşımı, projenin heyecanını daha da artırdı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.