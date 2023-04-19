Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü

ABD'nin Alaska eyaletinde gökyüzünde dev bir sarmal göründü. Halk büyük bir şaşkınlık yaşarken, bazı sosyal medya kullanıcıları gizemli olayın "dünyayı ele geçirmeye çalışan bir UFO"dan kaynaklandığını düşündü. Sarmalın oluşma nedenini ise bilim insanları açıkladı.

# BİLİM TEKNOLOJİ
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Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü - Resim: 1 1 6

ABD’nin Alaska eyaletinde yaşayan Kuzey ışıkları meraklıları, gökyüzünün  ortasında birkaç dakikalığına galaksiyi andıran açık mavi bir sarmalın belirmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü - Resim: 2 2 6

Uzmanlar, ilginç görüntünün nedeni, dünyayı ele geçirmeye hazırlanıyormuş gibi görünen gizemli nesnenin ortaya çıkmadan yaklaşık üç saat önce California'dan fırlatılan bir SpaceX roketinden salınan fazla yakıt olduğunu söyledi.

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü - Resim: 3 3 6

Alaska Üniversitesi Fairbanks Jeofizik Enstitüsü'nden uzay fizikçisi Don Hampton, konuya ilişkin şöyle dedi:

Roketlerin bazen atılması gereken fazla yakıtları olur. Roketler yüksek   irtifalarda uçtuklarında fazla yakıt buza dönüşür. Güneş ışığı buzdan yansıyınca ise gökyüzünde girdap şeklinde bir görüntü oluşur.

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü - Resim: 4 4 6

Bununla birlikte, Alaska’daki gökyüzünü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları çektiği fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar, büyük bir beğeniyle karşılanırken, olayın nedenini bilmeyen bazı kullanıcılar onu UFO’ya benzetti. 