Alper Gezeravcı'dan 55 milyon dolar eleştirilerini yanıtladı

TV100'de yer alan bir televizyon programına konuk olan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 55 milyon dolar eleştirilerini yanıtladı. 'Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı' ifadelerini ileten Yıldırım, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Para buradaki tek ölçü değil' diyen Yıldırım, Türkiye'nin sevinç kaynağı olan uzay macerası hakkında açıklamalar yaptı.

55 MİLYON DOLAR ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI

55 milyon dolar eleştirilerini yanıtlayan, Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım şunları söyledi:

- Uzay çalışmaları pahalı işler. Biz bu yatırımları yapmazsak bir miktar harcamazsak bir miktar diyorum harcanan rakamlar büyük rakamlar değil uzay çalışmalarında. Bir yazarımız yazmış geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu. Türkiye'deki birçok insanın hesabında duran bir rakam.

"Maliyete ilişkin çok soru var. 55 milyon dolar sadece Space X'e ödenecek midir? Aslında toplamda 70 milyon dolar duydum doğru mudur? Maliyete ilişkin eleştirilere ne diyeceksiniz?" sorusuna Yıldırım şu şekilde yanıt verdi: