Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve teknolojik ürünlerinde büyük indirim!

Amazon.com.tr’nin merakla beklenen Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları 1-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Elektronik, giyim, kırtasiye ve ofis ürünlerinin yanı sıra bilgisayar, tablet, telefon ve teknolojik ürünlerde cazip indirimler dikkat çekiyor.

AMAZON’DA OKULA VE ŞEHRE DÖNÜŞ FIRSATLARI

Amazon’un merakla beklenen indirim kampanyası başladı.
1-15 Eylül tarihleri arasında sürecek fırsatlarda okul, ev ve ofis ürünlerinin yanı sıra teknoloji kategorisinde dikkat çeken indirimler yer alıyor.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA İNDİRİM FIRSATLARI

ACER AG15-51P-51XY Intel Core I5-1334U, 16GB RAM, 512 SSD: 13.485 TL

MSI MODERN 15 F13MG-436XTR Intel Core I5-1334U, 15.6 FHD, 16GB RAM, 512GB SSD: 18.199 TL

MSI NB CYBORG 15 A13VE-1863XTR, I5-13420H, 16GB RAM DDR5, RTX4050, 512GB SSD: 29.398 TL

HP Victus Gaming, 15,6 inç FHD IPS 144 Hz, AMD Ryzen 7 8845HS, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, RTX 4050: 31.999 TL

HP Victus Gaming, 16,1 inç 144 Hz FHD IPS, Intel Core i5-13500H, 16GB Ram, RTX 4060, 512 GB SSD: 34.999 TL

Lenovo LOQ Gaming Ryzen 7 7435HS, 24GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD 144Hz, RTX 4060: 38.899 TL

MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR, Core I7-13620H, 16GB RAM, RTX4060, 1TB SSD: 39.709 TL

HP Victus Gaming, AMD Ryzen 7-7840HS, 16 GB RAM, RTX 4070, 512 GB SSD: 44.479 TL

MSI KATANA 15 HX B14WFK-448XTR, Intel Core I7-14650HX, 32GB RAM DDR5, RTX5060, 1TB SSD: 66.499 TL

Apple M3 Max çipli MacBook Pro 2023, 14.2 inç, 36GB RAM, 1 TB SSD: 88.289 TL

TABLETLERDE ÖNE ÇIKAN İNDİRİMLER

Samsung Galaxy Tab A9 Plus, 4 GB RAM, 64 GB: 5.089 TL

Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi, 6GB RAM, 128GB: 6.599 TL

Samsung Galaxy Tab S6 Lite P620 128 GB, 2024 serisi: 7.799 TL

HUAWEI MatePad 11.5 2025, 8+128 GB: 10.999 TL

iPad 11. Nesil Wi-Fi 128 GB 11": 15.999 TL

Apple iPad (10.9 inç, Wi-Fi + Cellular, 256 GB, 10. nesil): 18.899 TL

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition, 12GB+256GB: 19.190 TL

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition, 12GB+256GB: 19.449 TL

Apple iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 64 GB, 6. nesil): 21.499 TL

Samsung Galaxy Tab S9, 12GB RAM, 256GB: 21.999 TL

Apple iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi + Cellular, 256 GB, 5. nesil): 29.999 TL

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI, 16GB RAM, 1TB: 38.807 TL

Apple iPad Pro 11 inç M4 çipli, 1 TB: 50.999 TL

Apple iPad Pro 12.9 inç (Wi-Fi + Cellular, 2 TB, 6. nesil): 57.999 TL

Apple iPad Pro 13 inç M4 çipli, 2 TB: 80.879 TL

TELEFONLARDA İNDİRİM KAMPANYASI

TECNO Spark 30, 256 GB: 9.429 TL

Samsung Galaxy A26 5G, 256GB, 8GB RAM: 14.239 TL

iPhone 12 (64 GB): 25.499 TL

POCO F7, 12GB RAM, 512GB ROM: 30.719 TL

iPhone 13 (512 GB): 40.499 TL

Samsung Galaxy Z Flip6, 12GB RAM, 512GB: 47.030 TL

iPhone 16 Plus (128 GB): 65.399 TL

Huawei Mate X6 512 GB: 90.119 TL

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE FIRSATLAR

Samsung TV’lerde %20’ye varan indirim

Next YE-58GFSG8-QLED 58" UHD 4K Google TV: 15.999 TL

TCL 50V6BGTV 4K UHD LED Google TV: 16.499 TL

LG 65 inç NanoCell AI NANO80 4K Smart TV: 39.499 TL

TCL 65 inç QLED Quantum Crystal Google TV: 46.549 TL

TCL 65 inç QD-Mini LED Quantum Crystal Google TV: 54.899 TL

QCY H3 Pro ANC Bluetooth Kulaklık: 1.345 TL

Sennheiser Sport TWS Bluetooth Kulaklık: 5.975 TL

Gamesir T4 Pro Oyun Kolu: 1.667 TL

Aula F75 Mekanik RGB Klavye: 2.180 TL

Logitech POP ICON COMBO Klavye + Mouse Seti: 2.193 TL

Razer Barracuda X Kablosuz Kulaklık: 3.999 TL

Razer BlackShark V2 X Oyun Kulaklığı: 1.827 TL

Razer Kraken V4 Kablosuz Oyun Kulaklığı: 5.414 TL

Gigabyte B850 Eagle WIFI6E AMD ATX Anakart: 8.247 TL

HUAWEI WATCH GT 5 41mm Akıllı Saat: 5.299 TL

HP Laserjet MFP M141W Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 5.710 TL

Philips 7000 AquaTrio XW7263/11 Dikey Süpürge: 13.956 TL

KIOXIA EXCERIA PLUS G4 1TB NVMe SSD: 4.539 TL

Asus ROG Swift OLED 26.5" 240 Hz Monitör: 50.539 TL

MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC Ekran Kartı: 124.129 TL

DJI Neo Fly More Combo 4K Drone: 16.248 TL

