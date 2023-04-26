Ankara-Sivas hızlı trenle ilgili 6 soru
Ankara-Sivas hızlı tren bilet fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile gündeme geldi. Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren hattı ilk sefer için hareket etti. Peki, Ankara-Sivas hızlı tren durak isimleri neler?
ANKARA - SİVAS HIZLI TREN İLE KAÇ SAAT?
Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km olup, projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 405 kmye düşecek, 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saatAnkara-Sivas hızlı tren bilet fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile gündeme geldi. Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren hattı bugün ilk sefer için hareket etti.
ANKARA - SİVAS HIZLI TREN ÜCRETSİZ Mİ?
Sosyal medya hesabından haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayı sonuna seferlerin ücretsiz olacağını duyurdu. 1 milyon 400 bin kişinin seyahat etmesine imkan tanıyacak olan Ankara-Sivas hızlı tren durakları da açılışın ardından öne çıkan konulardan oldu.
ANKARA - SİVAS HIZLI TREN BİLETİ NEREDEN ALINIR?
TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait biletler gişelerden, PTT şubelerinden, turizm acentelerinden, internet sitesi ve mobil telefonlar üzerinden alınabilmektedir. Her türlü sorunuz için danışma telefonları 06.00-23.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HIZLI TREN KİMLERE ÜCRETSİZ?
(Ayrı bir yer istenmemek koşuluyla 0-6 yaş (73 aydan gün almamış) çocuklar ücretsiz seyahat edebilir.) 65 Yaş ve üzerindeki yolcular %50: YHT, Anahat trenlerinde 65 yaş ve üstü yolcular yararlanabilmektedir.