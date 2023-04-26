Ankara-Sivas hızlı trenle ilgili 6 soru

ANKARA - SİVAS HIZLI TREN İLE KAÇ SAAT?

Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km olup, projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 405 kmye düşecek, 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saatAnkara-Sivas hızlı tren bilet fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile gündeme geldi. Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren hattı bugün ilk sefer için hareket etti.