Antarktika'da 150 Milyon Yıllık Deniz Canavarına Ait Kalıntılar Bulundu!

Antarktika, buzulların erimesiyle beraber her geçen gün yeni bir türün keşfedilmesine ev sahipliği yapıyor. Eriyen buzulların altından 150 milyon yıl öncesine dayanan, 12 metre boyunda, kalın bir gövdeye ve suyun içinden itmek için kullandığı dört güçlü yüzgece sahip bir dinozor kalıntısı keşfedildi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR KEŞİF"

Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyinden paleontolog Soledad Cavalli, "Bu alanda büyük miktarda balık ve ammonit bulmayı bekliyorduk, ancak böyle eski bir plesiosaur ile karşılaşmayı beklemiyorduk. Bu keşif oldukça olağanüstü, çünkü bölgedeki kaya türleri, bu deniz sürüngeninin omurgası gibi kemiklerin korunmasına elverişli olduğu için antik deniz canavarı hakkında birçok bilgi edinebileceğiz. "dedi.

Bazı insanlar, milyonlarca yıl önce nesli tükenmiş olan ve günümüzde tekrardan canlı olarak bulunması beklenen en eski balık türü olan coelacanth'ı gösteriyor. Ancak bu tür keşifler çok nadir olarak gerçekleşmekte. Plesiosaurlar türündeki canlılara dair daha çok bilgi edinebilmek için Antarktika'daki çalışmalara daha çok önem verilmelidir.