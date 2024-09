Apple, iPhone 16'yı tanıttı! İşte yeni modellerin Türkiye fiyatları

Otomatik odaklama ve düşük ışık koşullarında daha fazla ışık yakalama olanağı sağlayan yeni ultra geniş 48 megapiksel kamera da yeni modelin özellikleri arasında yer alacak.

iPhone 16, 799 dolar ve iPhone 16 Plus, 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

TÜRKİYE FİYATI

iPhone 16 128 GB: 64.999 TL

iPhone 16 256 GB: 69.999 TL

iPhone 16 512 GB: 79.999 TL

iPhone 16 Plus 128GB: 73.999 TL

iPhone 16 Plus 256GB: 78.999 TL

iPhone 16 Plus 512GB: 88.999 TL