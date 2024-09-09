Apple, iPhone 16'yı tanıttı! İşte yeni modellerin Türkiye fiyatları

Etkinlikte verilen bilgilere göre, Apple Watch Series 10, önceki modellere kıyasla daha ince tasarıma ve daha büyük ekrana sahip olacak.

Ayrıca, 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek yeni modelin, 18 saatlik pil ömrü bulunacak ve 50 metreye kadar su geçirmeyecek.