Araba alacaklara Nissan'dan büyük fırsat

Nissan Türkiye’den yılın en cazip kampanyası... C-SUV segmentinin yaratıcısı Nissan Qashqai’nin yılın en cazip kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği ve sıfır faiz avantajı sunuluyor.

Yeni Nissan Qashqai’nin hafif hibrit modellerinde;

4x2 Skypack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği, 4x2 Designpack donanım seviyesinde ise 200.000TL nakit alım desteği ve 120.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, N-Design, Platinum Premium) ise 100.000TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER Qashqai modellerinin tüm donanım seviyelerinde geçerli olan Aralık kampanyası kapsamında ise 200.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.

YENİ NISSAN JUKE'TA NAKİT ALIM DESTEĞİ VE SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI BİR ARADA

Şehir hayatının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke ikonik sarı rengi ile geri döndü. Türkiye lansmanı haziran ayında gerçekleşen aracın konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımı dikkat çekiyor. Yepyeni bir donanım paketi olan N-Sport’ta aracın dikkat çekici tasarımında çarpıcı detaylar yer alıyor. Güvenlik regülasyonları (GSR2) ile zorunlu kılınan güvenlik sistemleri ise standart olarak sunuluyor.

Yeni Nissan Juke’un Aralık ayına özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100.000TL nakit alım desteği ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor. Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteğine ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz avantajıyla sahiplerini bekliyor.