Araç muayene ile ilgili yeni karar: Modeline göre kontrol edin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bildirgesiyle Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede muayene süresini geçiren sürücülere yeni imkanlar sunulacak.
Araç sahiplerini ilgilendiren yeni karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre muayene süresini geçiren sürücülere kolaylık sağlanacak.
Bu düzenleme ile birlikte, araç sahiplerinin muayene sürelerine daha dikkat edecekleri amaçlanırken zamanında araç muayenelerini yapılmasına teşvik edecek.
ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRMAYANLAR O TARİHE DİKKAT!
Karar göre; araç muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirmiş vatandaşlar, 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.
RESMİ GAZETE KARARI
Araç sahipleri için yeni araç muayene düzenlemesi Resmi Gazete üzerinden yayımlanan bilgiler ise şu şekilde:
Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla yayımlanan ilana göre araç muayenelerini zamanı geldiğinde yaptırmayan sürücüler için yeni düzenleme uygulanacak.
Yeni düzenleme doğrultusunda, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç muayenesini süresinde yaptırmayan araç sürücüleri, 30 Eylül 2023 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda yeni düzenleme ile birlikte daha önce muayene süresi geçirilen her ay için hesaplanan yüzde 5 fazla tutar yerine, yeni bir hesaplama yöntemi ile hesap yapılacak.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) göre değil aylık yüzde 0,75 orana göre kullanılacak. Bu yeni hesaplama yöntemi ile Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.
Yeni düzenlemenin amacı ise araç sahiplerini muayene sürelerine dikkate etmesi ve muayenelerini zamanında yaptırmaya teşvik etmek için uygulanacak olan bu düzenleme, araç muayenelerini gelen ve zamanında yaptırmayan sürücüler için ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılacağı konusunda bilgiler paylaşıldı.