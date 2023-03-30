Araç muayene ile ilgili yeni karar: Modeline göre kontrol edin!

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) göre değil aylık yüzde 0,75 orana göre kullanılacak. Bu yeni hesaplama yöntemi ile Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.

Yeni düzenlemenin amacı ise araç sahiplerini muayene sürelerine dikkate etmesi ve muayenelerini zamanında yaptırmaya teşvik etmek için uygulanacak olan bu düzenleme, araç muayenelerini gelen ve zamanında yaptırmayan sürücüler için ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılacağı konusunda bilgiler paylaşıldı.