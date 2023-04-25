Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı

SONUÇLARA NASIL ULAŞILDI

Bilim insanları, laboratuvar ve sahada iki ayrı çalışma gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında 30 kadın gönüllü, üç ayrı gün boyunca ya 8 saat yemek yemedi ya da 8 saat yalnız kaldı. Ardından nasıl hissettiklerine dair geri dönüşler toplandı. Sahada gerçekleşen çalışmada ise Avusturya, İtalya ve Almanya’dan bireylerin Kovid-19 dönemindeki verilerine bakıldı. Nisan-Mayıs 2020’ye ait verilerde bireylerin izolasyondayken daha çok uyudukları paylaşıldı. Bu kişilerden akıllı telefonlarından, laboratuvar ortamındaki çalışmada sorulan soruları cevaplamaları istendi. Saha çalışmasında yemek etkeni test edilmemiş olsa da izolasyon sonrasında alınan veriler, laboratuvar verileriyle uyuştu.