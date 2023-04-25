Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı
Viyana Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, yalnızlığı sevmeyen insanların neler hissettiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 8 saatlik yalnızlık, 8 saatlik açlıkla aynı etkiyi yaratıyor.
Yalnızlığın açlıkla aynı etkiyi oluşturduğu ve en çok etkilediği kişilerin başında hem yalnız yaşayanlar ve hem de diğer insanlarla etkileşime girmeyi sevenler yer alıyor. Yapılan testlerde bu kişilerin uzun süre yalnız kaldıklarında enerjisinin düşmeye başladığı ve yorgunluk hissettiği görüldü.
Çalışmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli sonuç ise yalnızlığın biyolojik etkisi. Bilim insanları, enerjideki azalmanın vücudun homeostatik tepkisindeki sonucu olduğunu değerlendirdi. Bu da sosyal eksikliğin, biyolojik bir tepkiye dönüştüğüne işaret ediyor.
SONUÇLARA NASIL ULAŞILDI
Bilim insanları, laboratuvar ve sahada iki ayrı çalışma gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında 30 kadın gönüllü, üç ayrı gün boyunca ya 8 saat yemek yemedi ya da 8 saat yalnız kaldı. Ardından nasıl hissettiklerine dair geri dönüşler toplandı. Sahada gerçekleşen çalışmada ise Avusturya, İtalya ve Almanya’dan bireylerin Kovid-19 dönemindeki verilerine bakıldı. Nisan-Mayıs 2020’ye ait verilerde bireylerin izolasyondayken daha çok uyudukları paylaşıldı. Bu kişilerden akıllı telefonlarından, laboratuvar ortamındaki çalışmada sorulan soruları cevaplamaları istendi. Saha çalışmasında yemek etkeni test edilmemiş olsa da izolasyon sonrasında alınan veriler, laboratuvar verileriyle uyuştu.
YALNIZLIK SAĞLIK PRONLEMLERNİDE ETİLİYOR
Bugüne kadar yapılan bazı çalışmalar, yalnızlığın obezite gibi sağlık problemleri üzerindeki etkiyi de ortaya koymuştu. Ayrıca yalnızlığın, kişinin zamanla daha çok alışmaya yatkın bir tercih olduğu da gösterilmişti.
Kaynak:sputniknews.com.tr