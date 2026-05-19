ASELSAN cep telefonu mu çıkarıyor? Yerli telefonun çıkış tarihi ve özellikleri

Savunma sanayisinde dünyaya ihraç ettiği yerli ve milli teknolojilerle adından söz ettiren ASELSAN, askeri haberleşme, kriptoloji, radar ve mikroelektronik alanlarındaki bilgi birikimini sivil pazara taşıyor. Şirket, Türkiye’nin siber güvenlik ve dijital egemenlik vizyonu doğrultusunda tamamen milli imkanlarla geliştirilecek bir akıllı telefon projesi üzerinde çalışıyor.

Bu hamle, pazardaki sıradan bir tüketici elektroniği ürünü olmanın ötesinde stratejik bir anlam taşıyor. Proje sayesinde, askeri sahada rüştünü ispatlamış yüksek güvenlik standartları günlük hayata entegre edilerek veri gizliliği en üst düzeyde korunan bir yerli alternatif oluşturulması amaçlanıyor.

ASELSAN YERLİ AKILLI TELEFON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Teknoloji dünyasında en çok merak edilen ve arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan lansman takvimi netleşti. ASELSAN, yerli ve milli akıllı telefonun seri üretimi ve büyük lansmanı için 2027 yılını hedefliyor. Mühendislik çalışmaları bu stratejik takvime sadık kalınarak büyük bir hızla devam ediyor. Projenin hem iç pazarda hem de uluslararası arenada yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

YERLİ CEP TELEFONUNUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

ASELSAN’ın sivil pazara sunmaya hazırlandığı akıllı cihaz, siber güvenlik ve yüksek performans odaklı üç kritik ana bileşen üzerine inşa ediliyor:

Yerli Çip Teknolojisi: Telefonun işlemci altyapısı, dışa bağımlılığı tamamen bitirecek şekilde milli imkanlarla tasarlanıyor.

Yerli Batarya: Enerji verimliliği üst düzeyde olan, ısınma ve güvenlik testlerinden tam not alan yerli batarya teknolojisi kullanılıyor.

Güvenli İletişim Altyapısı: Sistem; yasa dışı dinlemelere, casus yazılımlara ve siber saldırılara karşı aşılmaz bir koruma kalkanı sağlıyor.

PROJENİN ASIL AMACI

Küresel ölçekte haberleşme güvenliğinin ve kişisel verilerin korunmasının bir beka meselesi haline geldiği bu dönemde, yerli telefon projesi hayati bir önem taşıyor. Yazılımından donanım mimarisine kadar her aşaması Türkiye'de üretilecek olan bu cihaz, dijital egemenliğin korunmasında anahtar rol üstlenecek.

Cihazın, ilk etapta stratejik görevdeki kamu kurum ve kuruluşlarının güvenli haberleşme ihtiyacını karşılaması, ardından siber güvenlik endişesi taşıyan bireysel kullanıcılar için en güvenli sivil alternatif olarak piyasaya sunulması öngörülüyor.