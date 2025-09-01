Astronomi tutkunları hazır olun! İşte Eylül ayının kaçırılmaması gereken gökyüzü olayları

23 EYLÜL – NEPTÜN KARŞIT KONUMDA



23 Eylül’de Neptün karşıt konuma gelecek. Bu tarihte gezegen tüm yılın en parlak halinde olacak. Ancak Neptün çıplak gözle seçilemeyecek kadar sönük olduğu için dürbün veya teleskop yardımı gerekecek. Doğru ekipmanla Triton uydusu da gözlemlenebilecek.