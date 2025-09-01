Astronomi tutkunları hazır olun! İşte Eylül ayının kaçırılmaması gereken gökyüzü olayları
Eylül 2025, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir takvim sunuyor. İşte Eylül ayı gökyüzü takvimi...
EYLÜL 2025 GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
Gökyüzü severler için Eylül ayı eşsiz bir şölen sunacak. Kanlı Ay’dan parçalı Güneş tutulmasına, Satürn ve Neptün’ün en parlak dönemlerinden ekinoksa kadar birbirinden büyüleyici olaylar bu ay gökyüzünde sahnelenecek.
7 EYLÜL – KANLI AY TUTULMASI
Eylül ayının en dikkat çekici gökyüzü olayı 7 Eylül’de yaşanacak tam ay tutulması olacak. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde kırmızıya bürünecek ve “Kanlı Ay” olarak görülecek.
82 dakika sürecek bu tutulma Asya, Rusya, Avustralya ve Doğu Afrika’nın çoğundan tamamen gözlemlenebilecek. Orta Doğu ve Orta Afrika’nın bazı bölgelerinden ise kısmen izlenebilecek.
21 EYLÜL – PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI
21 Eylül’de Güneş tutulması yaşanacak ancak bu tutulma parçalı olacak. Ay, Güneş’in büyük bölümünü kapatacak fakat tam örtme gerçekleşmeyecek. Bu nadir olay yalnızca Yeni Zelanda, Antarktika ve Güney Pasifik Okyanusu’ndan izlenebilecek.
21 EYLÜL – SATÜRN ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK
Aynı gün Satürn de karşıt konuma gelecek. Dünya, Güneş ve Satürn aynı hizaya girecek ve gezegen yılın en parlak, en görünür halinde olacak. Satürn çıplak gözle görülebilecek, teleskopla bakıldığında ise halka sistemi ve Titan gibi uyduları seçilebilecek.
22 EYLÜL – EYLÜL EKİNOKSU
22 Eylül’de ekinoks yaşanacak. Bu tarihte gece ve gündüz süreleri eşit olacak. Ekinoks, kuzey yarımkürede sonbaharın, güney yarımkürede ise ilkbaharın başlangıcı olarak kabul ediliyor.
23 EYLÜL – NEPTÜN KARŞIT KONUMDA
23 Eylül’de Neptün karşıt konuma gelecek. Bu tarihte gezegen tüm yılın en parlak halinde olacak. Ancak Neptün çıplak gözle seçilemeyecek kadar sönük olduğu için dürbün veya teleskop yardımı gerekecek. Doğru ekipmanla Triton uydusu da gözlemlenebilecek.
EYLÜL AYI – JUNO GÖREVİNİN SONU
NASA’nın Jüpiter’i gözlemlemek için gönderdiği Juno uzay aracı bu ay görev süresinin sonuna geliyor. 2016’dan bu yana Jüpiter’in çevresinde keşifler yapan araç, uzatılan görevi 2025’te tamamlayacak. Görev sona erdiğinde Juno’nun kontrollü şekilde Jüpiter atmosferine girerek yok edilmesi planlanıyor.