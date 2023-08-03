Atlantik Okyanusun çökmesi yakın mı? Küresel ısınma Buzul Çağı'nın habercisi dediler!

Küresek ısınma, kış gelince havalar serinleyince sıkıntı kalmaz diyebileceğimiz kadar küçük sonuçlar doğurmuyor. İklimleri kendi elimiz ile bozmuş olabilir miyiz? Bilinçsiz şekilde yeşil alanların yok edilmesi, denizlerin kirlenmesi ve büyük şehirleşme bunların hepsine bir tetikleyici etkin oluşturuyor.

İklimlerin değişmesi, küresek ısınma vebalı bir hastalık gibi dünyamıza kalıcı sonuçları olabilir mi Nature dergisinde 2 Ağustos 2023'te yayınlanan yeni bir makale bu kelimeyi kullanıyor. Küresel ısınma nedeniyle önemli bir okyanus akıntısı sisteminin yakında çökeceğini anlatıyor.

Bu makale, Atlantik Okyanusun 2025 yılının başlarında çökeceği hakkında uyarıyor!

ATLANTİK OKYANUSU NEREDE?

ATLANTİK OKYANUSUNDA NELER VAR?

Atlantik Okyanusunda sistemin çökmesi, İskandinavya da dahil olmak üzere Avrupa'da sıcaklıklarda ani bir düşüşe neden olacak. ABD Doğu Kıyısında deniz seviyesini yükseltebilir. Ve Hindistan, Güney Amerika ve Batı Afrika'da milyarlarca insanın gıda için bağımlı olduğu yağışları bozabilir.

ATLANTİK OKYANUNDAKİ ÇALIŞMAYI NASIL DEĞERLENDİRİYORLAR?

Niels Bohr Enstitüsü'nden Peter Ditlevsen bu gerçekleşecek olayın, basit bir şey olmadığını, tahmin ettiğimizden daha korkunç şeyler doğurabileceği hakkında uyararak, The Guardian'a şunları söyledi:

- Bence çok endişelenmeliyiz. Bu çok, çok büyük bir değişiklik olur.

University College London'dan David Thornalley, The Guardian'a çalışmanın büyük uyarılar ve bilinmeyenler içerdiğini söyledi. Daha fazla araştırmanın gerekli olduğunu söyleyerek, şu açıklamaları yaptı:

- İstatistikler sağlamsa ve gerçek AMOC'un nasıl davrandığını açıklamanın uygun bir yoluysa, bu çok endişe verici bir sonuçtur.

Almanya Potsdam Üniversitesi'nden Stefan Rahmstorf şunları ekledi:

- AMOC devrilme noktasının nerede olduğu konusunda hala büyük bir belirsizlik var. Ancak yeni çalışma, düşündüğümüzden çok daha yakın olduğuna dair kanıtlara katkıda bulunuyor. Tek bir çalışma sınırlı kanıt sağlar, ancak birden fazla yaklaşım benzer sonuçlara yol açtığında, özellikle %99,9 kesinlikle ortadan kaldırmak istediğimiz bir risk hakkında konuşurken bu çok ciddiye alınmalıdır. Şimdi, önümüzdeki on veya yirmi yıl içinde devrilme noktasını geçmeyi bile göz ardı edemeyiz.

Termohalin sirkülasyonu için bu erken uyarı sinyalleri daha önce rapor edilmişti!

Termohalin dolaşımının, yaklaşık 11.000 yıl önce sona eren son Buzul Çağı'ndan aynı şekilde bugün ki modunda çalıştığını söylediler. Bu Buz Devri sırasında, bu okyanus akıntılarının dolaşımı gerçekten de çöktü!