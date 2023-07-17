Avrupalılar çıldırmış! İspanyol sineğinin afrodizyak etkisi olduğuna inanıyorlar

İspanyol sineği, 2014'te Bill Cosby'nin 1960'lardan bir komedi taslağı viral olduğunda manşetlere çıktı ve İspanyol sineğinin kadınların içeceklerine onları seks için hazırlamasını sağlamak için kaydırılmasına atıfta bulundu. Kurbanlarına sözde ilaç verdiği birkaç tecavüz iddiası bağlamında, İspanyol sineği uğursuz bir ün kazandı.

Tarihin çeşitli anlarında istismar edildiği için bu aslında yeni bir şey değil. Efsaneye göre Augustus Caesar'ın karısı İmparatoriçe Livia , daha sonra şantaj yapmak için misafirlerini yasadışı davranışlara teşvik etmek için gizlice İspanyol sineği beslerdi. 18. yüzyıldaki bir seks partisi sırasında , Marquis de Sade iki fahişeyi tutkularını ateşlemek için cantharidin ile bağlanmış tatlılarla besledi, ancak bu süreçte neredeyse onları öldürüyordu.

İnternette İspanyol sinek ürünleri satın almak isteyenler uyarılmalıdır. Kimyasal bileşen zehirlidir ve ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekirken, İspanyol sinek afrodizyakları olarak pazarlanan ürünlerin genellikle böcek veya cantharidin ile hiçbir ilgisi yoktur. Vicdansız şarlatanlar, bin yıllık şüpheli ve kanıtlanmamış yılan yağı tedavilerinden biraz para kazanmaya çalışıyorlar.