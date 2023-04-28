Ay olmasaydı ne olurdu?

AY OLMASAYDI NE OLURDU?

· Ay olmasaydı, Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş süresi kısalırdı. Bu süre kısalarak 10 saate düşerdi. Böylelikle günler kısalmış olurdu.

· Ay’ın varlığı sayesinde, Dünya kayan göktaşlarından korunabiliyor. Ancak Ay olmasaydı, bu göktaşları Dünya’ya daha çok çarpardı.

· Ay, Güneş’ten aldığı ışığı ve ısıyı Dünya’ya yansıtır. Eğer olmasaydı, bu işlevini de yerine getiremezdi ve Dünya geceleri şu ankinden çok daha karanlık ve soğuk olurdu.

· İklim koşulların korunmasına katkı sağlaya Ay olmasaydı, kasırgaların ve fırtınaların sonu gelmezdi. Üstelik mevsimlerin de sırası değişirdi.

Atmosferde de önemli değişiklikler yaşanırdı. Daha kalın bir atmosfer haline gelirdi.

· Dünya üzerindeki denizlerde, Ay’ın etkisiyle birlikte belli zamanlarda alçalıp yükselen dalgalar meydana gelir. Medcezir ya da gelgit anlamına gelen bu kabarmalar, Ay’ın varlığı sayesinde yaşanır. Eğer Ay olmasaydı, bu gelgit olayları da büyük oranda azalır, ancak tamamen sonlanmazdı. Az da olsa yine varlığını Güneş sayesinde sürdürürdü.