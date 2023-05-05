Ay tutulması saat kaçta başlayacak?
Yılın ilk Ay tutulması için nefesler tutuldu. Mayıs ayında ortaya çıktığı için "çiçek" adıyla anılan Ay tutulması ile ilgili en çok merak edilenlerinden biri de saati. Peki, Çiçek Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) , '2023 Gök Olayları Yıllığı' ile yılın ilk Ay tutulması ile ilgili bilgiler de belli olmuştu. 20 Nisan'da gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından gözler bu hafta gerçekleşecek Ay tutulmasına çevrildi. Yıllığa göre 2023'ün ilk Ay tutulması mayıs ayında meydana gelecek. Ay, 5 Mayıs Cuma günü Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik bir olay yaratacak.
Tutulma sırasında gökyüzü gözlemcileri ayın karardığını ancak tamamen kaybolmadığını görecekler.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, ülkemizden kısmi olarak gözlemlenebilecek.
TUTULMA SAAT KAÇTA?
Tutulma, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak.
AY TUTULMASI NEDİR, NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.