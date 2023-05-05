Ay tutulması saat kaçta başlayacak?

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) , '2023 Gök Olayları Yıllığı' ile yılın ilk Ay tutulması ile ilgili bilgiler de belli olmuştu. 20 Nisan'da gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından gözler bu hafta gerçekleşecek Ay tutulmasına çevrildi. Yıllığa göre 2023'ün ilk Ay tutulması mayıs ayında meydana gelecek. Ay, 5 Mayıs Cuma günü Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik bir olay yaratacak.