Ay'a giden ilk insanın sakladığı sır yıllar sonra ortaya çıktı

O dönem Ay'a giden ilk insan olarak adlandırılan Neil Armstrong'un yolculuğu sırasında da oldukça ilginç olaylar yaşandı. Öyle ki insanların Ay'a gidiş konusuyla ilgili çok önemli bir sorusu var. "O dönem gittiniz, peki şimdi neden bu kadar imkan varken gidemiyorsunuz?" işte aslında kilit soru burada.