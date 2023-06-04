Ay'a giden ilk insanın sakladığı sır yıllar sonra ortaya çıktı
Apollo 11 ile yaptığı Ay yolculuğunda 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak bastığı iddia edilen Neil Armstrong'un insanlıktan sakladığı bir sır vardı. Peki bu sır neydi?
Ay'a gidilip gidilmediği hala insanlar tarafından tartışılmaya devam ediliyor. Bazı insanlar, 1969'daki fotoğrafların tamamen fotoşopun ilk ürünü olduğunu savunuyor.
O dönem Ay'a giden ilk insan olarak adlandırılan Neil Armstrong'un yolculuğu sırasında da oldukça ilginç olaylar yaşandı. Öyle ki insanların Ay'a gidiş konusuyla ilgili çok önemli bir sorusu var. "O dönem gittiniz, peki şimdi neden bu kadar imkan varken gidemiyorsunuz?" işte aslında kilit soru burada.
Tam da bu nedenden dolayı insanların Ay'a gidip gitmediği hala tartışılmaya devam ediyor. Peki süreç nasıl gelişti? Uçuş planı dışsal aktivitelerden önce mürettebatın dinlenme süresi için çağrıda bulundu ancak Armstrong, EVA'nın Houston saatinde akşamın erken saatlerine taşınmasını istedi.
O ve Aldrin dışarıya çıkmaya hazır olduklarında, Eagle basınçtan arındırıldı, kapak açıldı ve Armstrong merdivenden inmeye başladı. Armstrong, merdivenin dibinde, "Şimdi LM'den ayrılacağım" dedi. Döndü ve sol ayağını ay yüzeyine 02:56 UTC 21 Temmuz 1969'da attı ve o meşhur cümleyi kurdu: "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım."