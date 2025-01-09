Ay'da temizlik vakti: Nasa, elektrikli süpürge gönderecek!

NASA, Ay’a yaptığı keşif görevlerine bir yenisini ekliyor. NTV'nin haberine göre, gelecek hafta başlayacak Blue Ghost 1 göreviyle, Ay yüzeyindeki tozları toplamak için özel olarak geliştirilen bir "Elektrikli süpürge" gönderiyor. Lunar PlanetVac (LPV) adı verilen bu cihaz, Ay yüzeyindeki 1 santimetreye kadar olan tozları toplayarak, Dünya'ya geri gönderecek.

NASIL ÇALIŞACAK?

LPV, Honeybee Robotics tarafından geliştirilmiş ve Firefly Aerospace’in Blue Ghost 1 Ay iniş aracının bir parçası olarak Ay’a taşınacak. Cihaz, basınçlı gaz kullanarak Ay yüzeyindeki tozları hareket ettiriyor. Oluşan toz bulutu, pnömatik jetler sayesinde aktarım tüpüne yönlendirilerek numune kabına aktarılıyor. Bu sayede, 1 santimetreye kadar olan ay tozu parçacıkları toplanıyor ve eleniyor.

Toplanan numuneler, cihaz tarafından fotoğraflanarak Dünya’ya iletiliyor. Ayrıca, cihaz ay tozunun yapışkanlığını ve gaz jetlerinin etkinliğini test ederek, bu teknolojinin gelecekteki uzay görevlerinde nasıl kullanılabileceğine dair bilgiler sunuyor.

LPV, tamamen otonom şekilde çalışıyor, ancak gelecekteki mürettebatlı Ay veya Mars görevlerinde astronotlar tarafından denetlenebilir.

NASA’nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nden Dennis Harris, bu yeni teknolojinin bilimsel bilgileri genişletmeye ve Güneş Sistemi’ni keşfetmeye yardımcı olacağını belirterek; "Bu cihaz kazı yapmıyor, servis veya değişim gerektirebilecek mekanik bir kola ihtiyaç duymuyor bir vakum temizleyici gibi çalışıyor. CLPS yükünde kullanılan bu teknoloji, su, helyum ve diğer kaynakların aranmasında fayda sağlayabilir ve NASA ile ortaklarına Ay’da habitatlar ve fırlatma rampaları inşa etmek için kullanılabilecek yerinde malzemeler hakkında daha net bir bilgi sağlayabilir. Aynı zamanda, bilimsel bilgileri genişletirken Güneş Sistemi'nin pratik keşfine her adımda katkı sunabilir." ifadelerini kullandı.

Firefly Aerospace’in Blue Ghost 1 görevi, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Görevin Ay’a ulaşması yaklaşık 45 gün sürecek ve bu sürenin 25 günü Dünya yörüngesinde geçecek. Ay’a inişin Mart ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.