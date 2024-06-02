Ay'ın karanlık yüzü nedir? Ay'ın karanlık yüzü neden bu kadar önemli?
Çin Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaptı. Peki Ay'ın karanlık yüzü neden bu kadar önemli? Neden daha önce gidilmedi? Ay'ın karanlık yüzünde ne var? İşte Ay'ın karanlık yüzü ile ilgili tüm merak ettikleriniz...
ÇİN AY'IN KARANLIK YÜZÜNE İNİŞ YAPTI
Çin Halk Cumhuriyeti, Çang'ı 6 uzay aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirdi. İndirilen keşif aracı, buradan toprak ve taş örnekleri toplayacak. Toplanan örnekler, dönüş aracıyla Dünya'ya getirecek. Böylece Çin, Ay'ın karanlık yüzüne inen ilk ülke oldu. Çin'in bu başarısından sonra Ay'ın karanlık yüzünde ne olduğu, daha önce neden hiç gidilmediği gibi sorular merak konusu oldu. Sizler için Ay'ın karanlık yüzü ile ilgili tüm merak edilenleri derledik.
AY'IN KARANLIK YÜZÜ NEDİR?
Dünya'dan bakıldığında, hangi mevsim ve tarih olursa olsun Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Bu fenomen, Dünya'nın kendi ekseninde yaptığı dönüş ve Ay'ın Dünya yörüngesindeki dönüşüyle ilgilidir. Fizikte Kütleçekim Kilidi adı verilen bu fenomene Dünya ve Ay'ın birbirine yakın olması birbirlerine uyguladıkları Kütleçekim sayesinde birbirlerini yavaşlatmasından kaynaklanır.
Tarihte eskiden bu yana Ay'ın sadece bir yüzünün görülebildiği bilinmektedir. Ay'ın Dünya'dan sadece bir yüzünün görülebilmesini keşfeden insanlık, Ay'ın göremediğimiz yüzü ile ilgili bir çok efsane yaratmıştır. Modern bilimin gelişmesi ve uzay araştırmaları, Ay'ın karanlık yüzü ile ilgili bildiklerimizi arttırdı. Ay'ın tamamının haritası uzaybilimciler tarafından çıkartıldı.
AY'IN KARANLIK YÜZÜ GERÇEKTEN "KARANLIK" MI?
Ay'ın karanlık yüzü tanımlaması, ışık açısından doğru değildir. Ay'da da tıpkı Dünya'da olduğu gibi gece ve gündüz döngüleri yaşanır. Ay'ın karanlık yüzü tanımlaması, bizim Ay'ın o yüzünü göremememizden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple Ay'ın uzak yüzü tanımlaması da yapılmaktadır.