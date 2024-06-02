Ay'ın karanlık yüzü nedir? Ay'ın karanlık yüzü neden bu kadar önemli?

ÇİN AY'IN KARANLIK YÜZÜNE İNİŞ YAPTI

Çin Halk Cumhuriyeti, Çang'ı 6 uzay aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirdi. İndirilen keşif aracı, buradan toprak ve taş örnekleri toplayacak. Toplanan örnekler, dönüş aracıyla Dünya'ya getirecek. Böylece Çin, Ay'ın karanlık yüzüne inen ilk ülke oldu. Çin'in bu başarısından sonra Ay'ın karanlık yüzünde ne olduğu, daha önce neden hiç gidilmediği gibi sorular merak konusu oldu. Sizler için Ay'ın karanlık yüzü ile ilgili tüm merak edilenleri derledik.