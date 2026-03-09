Bakan Kacır duyurdu: Yapay Zekâ Eylem Planı için vatandaşlardan görüş alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan Yapay Zekâ Eylem Planı için paydaşların ve vatandaşların görüşlerinin alınmaya başlandığını açıkladı.

Türkiye'nin teknolojik hedeflerini ileriye taşıyacak olan Yapay Zekâ Eylem Planı çalışmalarında yeni bir dönemece girildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sürecin kamuoyunun katılımıyla ilerleyeceğini bildirdi. Kacır, Millî Teknoloji Hamlesi kapsamında şekillendirilen plan için görüş ve öneri toplama sürecinin resmi olarak başladığını duyurdu.

Bakan Kacır, eylem planına dair hedefleri ve sürecin işleyişini kendi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle ifade etti: “Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zekâ alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz; Türkiye’yi yapay zekâ teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek.”

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 10 NİSAN

Yapay Zekâ Eylem Planı'na katkı sunmak isteyen vatandaşlar ve sektör paydaşları için takvim ve platform netleşti. Hazırlanan eylem planına yönelik tüm görüş ve öneriler, 10 Nisan 2026 tarihine kadar yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresi üzerinden doğrudan iletilebilecek.

