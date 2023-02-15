Başka gezegenlerde deprem oluyor mu?
Deprem, Dünya'mızda çok sık görülen doğal afettir. Ancak sanılanın aksine deprem yalnızca Dünya'ya özgü bir durum değil. InSight iniş aracı, 2019 yılında Mars'ta meydana gelen iki depremi ilk kez kayıt altına aldı. Ancak Mars'ta aktif bir fay hattı bulunmadığından depremin kaynağını belirlenemedi.
Deprem, Dünya'da sıklıkla yaşanan bir doğal afet ancak sadece Dünya'ya özgü değil. NASA tarafından Mars'ın sismik hareketlerini ölçmesi için gönderilen InSight iniş aracı, 2019 yılında Mars'ta meydana gelen bir depremi yakalamayı başardı.
MARS'TA İKİ DEPREM TESPİT EDİLDİ
3 ve 4 büyüklüğünde gerçekleşen iki deprem, Dünya standartlarına göre küçük olsa da, Mars'ta şimdiye kadar tespit edilen en büyük depremler arasında yer alıyor.
Bilim insanları sarsıntının gezegenin katmanlarındaki bir çatlaktan ya da bir meteor çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini söylüyor.
SARSINTININ KAYNAĞI ÇÖZÜLEMEDİ
Bilim insanları her iki depremi de, uzay aracının iniş bölgesinin yaklaşık bin 500 kilometre doğusunda bulunan Cerberus Fossae ismindeki fay hattına kadar takip edebildiler; sarsıntının kaynağı tam olarak çözülemedi.
Uzay aracı, sismik gürültüyü gezegenin yüzeyinden değil, yerin içinden tespit etti. Bu çok ilginç bir durumdu çünkü depremlere sebep olan sıcak çekirdek, Mars'ta uzun zaman önce soğudu dolayısıyla bu sarsıntı çözülemese de başka bir bilinmezin kapısını aralayabilir.