Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Neredeyse dünya gibi gezegen

BİLİM DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN KEŞİF

NASA, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) sitemini ve diğer sistemleri kullanarak dünyadan 40 ışıkyılı uzaklıkta heyecan verici bir keşfe imza attı. Yapılan keşifte dünyaya çok benzer bir gezegen keşfedildi. Tokyo'daki Astrobiyoloji Merkezi'ndeki Doçent Masayuki Kuzuhara ve Tokyo Üniversitesi'ndeki Doçent Akihiko Fukui ile bu eşsiz keşfi gerçekleştiren isimler oldu.