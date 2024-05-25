Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Neredeyse dünya gibi gezegen
NASA, yaptığı açıklamayla bilim dünyasını heyecanlandırdı. Yapılan keşifle, dünyaya çok benzer bir gezegen bulundu. Gezegende dünya benzeri yaşam olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
BİLİM DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN KEŞİF
NASA, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) sitemini ve diğer sistemleri kullanarak dünyadan 40 ışıkyılı uzaklıkta heyecan verici bir keşfe imza attı. Yapılan keşifte dünyaya çok benzer bir gezegen keşfedildi. Tokyo'daki Astrobiyoloji Merkezi'ndeki Doçent Masayuki Kuzuhara ve Tokyo Üniversitesi'ndeki Doçent Akihiko Fukui ile bu eşsiz keşfi gerçekleştiren isimler oldu.
Kuzuhara yaptığı açıklamada, keşfedilen gezegenin bir atmosfere sahip olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti. Buna karşın, gezegenin kendi güneş sistemindeki konumlanması ve büyüklüğü dünyaya oldukça yakın.
Keşfedilen gezegen, Gliese 12 adı verilen yıldızın yörüngesinde dönüyor. Yıldız, Balık takımyıldızında, yaklaşık 40 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir kırmızı cüce. Yıldızın sıcaklığı, Güneş'in yüzey sıcaklığının yaklaşık yüzde 60'ı kadar. Boyutu ise yine Güneş'in yüzde 27'si kadar.
Gliese 12b olarak isimlendirilen dünya benzeri gezegen, yörüngesindeki dönüşü dünya günü ile 12.8 günde tamamlıyor. Boyutu neredeyse dünya kadar. Bilim insanları boyutunun daha çok Venüs ile karşılaştırılabileceğini belirtiyor. Gliese 12b'nin, yıldızı ile arasındaki mesafe dünya ve güneş arasındaki mesafenin yaklaşık yüzde 7'si kadar. Gliese 12b, dünyanın güneşten aldığı enerjinin 1,6 kat fazlasını kendi yıldızından çekiyor.