Bilimseverler toplanın: Yılın en iyi 12 görseli yayınlandı

Kimya mühendisi Jan Rosenboom tarafından çekilen bu mikroskopik görüntüde, Volvox alg kolonileri bir su damlasının içinde yüzüyor. Her Volvox küresi, yüzlerce ila binlerce bireysel hücreden oluşuyor ve bu görüntü, erken çok hücreli yaşamın nasıl göründüğüne dair fikir veriyor. Fotoğraf, Nikon Small World mikrogörüntü yarışmasında ikinci oldu.