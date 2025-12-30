Bilimseverler toplanın: Yılın en iyi 12 görseli yayınlandı
2025’in en iyi bilim fotoğrafları duyuruldu. Uzay, iklim, mikroskobik yaşam ve yapay organ çalışmalarından seçilen en dikkat çekici 12 görsel listede yer aldı.
Bir skydiver, Güneş’in yüzeyinin önünde mükemmel şekilde siluetlenmiş halde fotoğraflandı.
Arka planda görülen koyu güneş lekeleri, güçlü manyetik alanların yüzeyden yükselen ısıyı bloke ettiği bölgeleri gösteriyor.
Bu mikroskobik tardigrad (su ayısı), belki de dünyanın en küçük “dövmesine” sahip. Araştırmacılar, hayvanın üzerindeki buz tabakasına bir elektron ışını kullanarak nokta deseni işlemiş. Işın, buzun bir bileşiğe dönüşmesini sağlıyor ve buz buharlaştıktan sonra desen hayvanın cildinde belirgin hale geliyor.
Kimya mühendisi Jan Rosenboom tarafından çekilen bu mikroskopik görüntüde, Volvox alg kolonileri bir su damlasının içinde yüzüyor. Her Volvox küresi, yüzlerce ila binlerce bireysel hücreden oluşuyor ve bu görüntü, erken çok hücreli yaşamın nasıl göründüğüne dair fikir veriyor. Fotoğraf, Nikon Small World mikrogörüntü yarışmasında ikinci oldu.
Laboratuvarda yetiştirilen insan böbreği modelinde (assembloid), gerçek böbreğe benzer filtreleme birimlerinin merkezi bir drenaj tüpü etrafında organize olduğu görüldü. Fare modellerine nakledildiğinde bu yapılar kanı filtreleyebiliyor ve proteinleri tutabiliyor; Bu da yapay organ üretiminde önemli bir adımı temsil ediyor.
Yeni Zelanda semalarında görülen nadir kırmızı ‘sprite’ yıldırımların fotoğrafı, atmosferdeki elektriksel enerji patlamalarının milisaniyelik pencerede nasıl ışıldadığını belgeliyor. Bu atmosferik olaylar genellikle çok kısa süreli oldukları için yakalanması güç.
Costasiella kuroshimae adlı deniz sülüngüsü, alglerden aldığı kloroplastları hücrelerinde tutarak fotosentez yoluyla güneş enerjisinden faydalanabiliyor. Bu deniz canlısı, yumurtalarını spiral bir desende bırakırken fotoğraflandı ve Ocean Photographer of the Year 2025’te yer aldı
Kenya’da nesli tükenme tehlikesi geçmişte yüksek olan kara gergedanlar, doğaya yeniden kazandırılma çalışmaları kapsamında görüntülendi.
Hindistan’ın Siliguri kentinde çekilen bu kare, çiftleşme sırasında erkek ve dişi yassı örümceklerin boyut farkını vurguluyor. Bazı türlerde dişi bireyler erkeklerden 60 kat daha büyük olabiliyor. Bu fotoğraf 2025 London Camera Exchange Photographer of the Year’de ödüllendirildi.
Brezilya’da, gelecekteki atmosfer koşullarını simüle etmek için karbon dioksit pompalanan bir orman ekosistemi fotoğraflandı.
Dünyanın en büyük dijital kamerası Vera C. Rubin Gözlemevi ile çekilen bu astronomik görüntü, Trifid ve Lagoon nebulalarının ayrıntılı birleşimini gösteriyor.
Ocak 2025’te Los Angeles’ta kaydedilen geniş çaplı yangınlardan bir görüntü
Şili’deki Villarrica yanardağının gece görüntüsünde, lavın gökyüzünü aydınlattığı anda bulutların ve ateşin eşsiz kompozisyonu yakalandı. Bu kare, doğanın ham güçlerini dramatik şekilde aktarıyor.