Bill Gates'ten dünyayı sarsan yapay zeka makalesi: "İnsanlık tarihinin en çalkantılı dönemi başladı!"

Gates, teknolojinin kontrolsüz ilerlemesi durumunda tarihin en büyük adaletsizlik kaynağına dönüşebileceği uyarısını yaptı.

DÜNYA LİDERLERİ YAPAY ZEKA ÇAĞINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Dünya liderlerinin bu hızlı dönüşüme yeterince hazırlıklı olmadığını savunan Gates, yapay zekanın geçmişteki teknolojik devrimlerden hem ilerleme hızı hem de yıkıcı etki ölçeği bakımından tamamen ayrıldığını vurguladı. Araştırmaların yavaşlatılmasının mevcut rekabet ortamında mümkün olmadığını belirten Gates, en acil üç risk alanını şu şekilde sıraladı:

İş gücünün kitlesel olarak ikamesi ve istihdam kaybı

Yapay zeka destekli organize suçlar ve kitlesel gözetleme

Çocuk gelişimi ve insan ilişkileri üzerindeki duygusal tahribat

AKILLI ROBOTLAR 10 YIL İÇİNDE İNSANLARLA REKABET EDECEK

Özellikle robotik alandaki en ileri çalışmaların Çin merkezli yürütüldüğüne dikkat çeken Gates, mavi yakalı mesleklerin büyük tehdit altında olduğunu ifade etti. Gates, akıllı robotların on yılın sonuna kadar inşaat, hizmet ve konaklama gibi sektörlerde fiziksel görevlerde insanlarla doğrudan rekabete gireceğini öngördü. Ayrıca Çin'in çocuklarda duygusal bağımlılık oluşturan yapay zeka arkadaşlık uygulamalarını kısıtlayarak bu alanda en somut adımı atan ülke olduğunu hatırlattı.

KASIM AYINDA Xİ JİNPİNG İLE KRİTİK GÖRÜŞME MASADA

ABD ile Çin'in 2024 yılında nükleer silah kontrolünün yapay zekaya devredilmemesi konusunda vardığı mutabakatın ardından yeni bir küresel çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu belirten Gates'in, kasım ayında Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelerek yapay zeka risklerini doğrudan yüz yüze görüşmeyi planladığı aktarıldı.