Binanız depreme dayanıklı mı? Binanızın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır?

EVİNİZ DEPREME DAYANIKLI MI?

Doğal afetler karşısında doğaya müdahale edemeyeceğimizi kabul ediyoruz. Ancak, bu afetlerin etkilerini hafifletmek için alabileceğimiz önlemler bulunmaktadır. Deprem de bu tür afetlerden biridir ve depreme karşı alınabilecek önlemleri düşünürken hepimizin aklına "Evim depreme dayanıklı mı?" sorusu gelir. Çünkü bir binanın depreme dayanıklı olması, depremi minimum hasarla atlatmanın temel faktörlerinden biridir. Binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını belirlemek için uzman bir ekip tarafından binanın duvarları, kolonları ve hatta zemini gibi bileşenleri incelenmelidir.

Birçok durumda, oturduğunuz binanın deprem risk raporu daha önceden hazırlanmış olabilir. İkamet ettiğiniz ilçenin belediyesine başvurarak bu bilgiyi öğrenebilirsiniz. Eğer binanızın deprem risk raporu mevcut değilse, binanızın depreme dayanıklılığını belirlemek için deprem testi yaptırmanız gerekebilir.