Bir milyardan fazla kişinin gördüğü o manzara fotoğrafı aslında nerede çekildi? İşte şaşırtan gerçek

KAMERA ARKASINDAKİ HİKÂYE



Fotoğrafı çeken Charles O’Rear, o günü şöyle anlatıyor: San Francisco’nun kuzeyinde yağmurdan sonra çimenlerin canlandığı bir dönem vardır. Her cuma günü kız arkadaşımı ziyarete giderken aynı güzergâhtan geçerdim. Ocak ayının güneşli bir gününde o tepede durdum ve dört farklı kare çektim. Yanımda tripod ve Mamiya RZ67 kameram vardı, renkleri canlı gösteren Fuji filmi kullandım. O gün çekilen fotoğraflardan biri, Microsoft’un Windows XP için satın aldığı ünlü manzara oldu.