Bir milyardan fazla kişinin gördüğü o manzara fotoğrafı aslında nerede çekildi? İşte şaşırtan gerçek
Yeşil tepe ve mavi gökyüzüyle hafızalara kazınan Windows XP arka planı, yıllarca bilgisayar ekranlarını süsledi. Peki bu fotoğraf aslında nerede çekildi?
HERKESİN HATIRLADIĞI FOTOĞRAF
Yeşil bir tepe, üstünde pamuksu bulutlar ve masmavi bir gökyüzü… Bilgisayar kullanan hemen herkesin gözünün önüne gelen bu görüntü, yıllarca milyonlarca ekranda yer aldı.
Microsoft’un Windows XP işletim sistemiyle özdeşleşen ikonik masaüstü arka planı “Bliss”, 2001’den 2007’ye kadar varsayılan duvar kâğıdı olarak kullanıldı. Birçok kişi bunun bilgisayarda hazırlanmış bir görsel olduğunu düşündü, ancak fotoğraf gerçekti.
FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ YER
Sanıldığı gibi dijital bir tasarım olmayan bu kare, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde çekildi. San Francisco’nun kuzeyinde yer alan Sonoma County’de bulunan o meşhur tepe, fotoğrafçı Charles O’Rear’ın objektifine 1996 yılında yansıdı.
Dünyanın en çok görüntülenen fotoğrafı olduğuna inanılan bu kare, bugüne kadar 1 milyardan fazla kişi tarafından görüldü.
KAMERA ARKASINDAKİ HİKÂYE
Fotoğrafı çeken Charles O’Rear, o günü şöyle anlatıyor: San Francisco’nun kuzeyinde yağmurdan sonra çimenlerin canlandığı bir dönem vardır. Her cuma günü kız arkadaşımı ziyarete giderken aynı güzergâhtan geçerdim. Ocak ayının güneşli bir gününde o tepede durdum ve dört farklı kare çektim. Yanımda tripod ve Mamiya RZ67 kameram vardı, renkleri canlı gösteren Fuji filmi kullandım. O gün çekilen fotoğraflardan biri, Microsoft’un Windows XP için satın aldığı ünlü manzara oldu.
TEPENİN BUGÜNKÜ HALİ
Aradan geçen yılların ardından “Bliss Tepesi”nin görüntüsü de değişti. Bugün aynı noktaya bakıldığında, arka planda büyüyen ağaçlar görülüyor. Yeşil tepe hâlâ duruyor, fakat artık ilk çekildiği günkü kadar boş ve yalın değil. Yine de milyonların hafızasına kazınan manzara, tarihin en bilinen fotoğrafı olarak öne çıkmaya devam ediyor.