Bir süpernovaya güvenli mesafe nedir?
Süpernova nedir hiç merak ettik mi? Süpernova patlaması olursa Dünyamıza etkileri nelerdir? Gelin hep birlikte bakalım...
Dünya'nın böyle bir yıldız patlamasından kurtulabilmesi için bir süpernovadan güvenli uzaklık nedir? Bilim insanları şimdi süpernova X-ışınlarının 160 ışık yılı uzaklığa kadar gezegen atmosferlerine zarar verebileceğini söylüyor.
SÜPERNOVAYA GÜVENLİ MESAFE NEDİR
Süpernova, büyük bir yıldızın muhteşem bir şekilde patlamasıdır. Güneşimiz bir süpernova olarak patlarsa, ortaya çıkan şok dalgası muhtemelen tüm Dünya'yı yakmaz, ancak Dünya'nın Güneş'e bakan tarafı kaynar. Bilim insanları gezegenin bir bütün olarak sıcaklığının, güneşimizin normal yüzey sıcaklığından yaklaşık 15 kat daha fazla artacağını tahmin etmektedir.
Dünya yörüngede sabit kalmayacaktır. Güneş'in kütlesindeki ani azalma, gezegenin uzaya gitmesine neden olabilir. Güneş'in 8 ışık dakikası uzaklıktaki uzaklığının, bir süpernova patlaması durumunda güvenli olmadığı açıktır. Neyse ki güneşimiz bir süpernova olarak patlayacak türden bir yıldız değil. Ancak güneş sistemimizin ötesindeki diğer yıldızlar patlayacaktır.
EN YAKIN GÜVENLİ MESAFE NEDİR?
Chandra X-Işını Gözlemevi'nden elde edilen verilere dayanan yeni bir çalışmaya göre, bir süpernovanın zararlı etkilerini hissetmemiz için Dünya'ya 160 ışık yılı mesafede olması gerekiyor. Eskiden bir süpernovanın gezegenimizi etkilemesi için Dünya'ya 50 ışık yılı mesafede olması gerektiği düşünülüyordu. Bir başka çalışmada ise 300 ışık yılı mesafedeki bir süpernovanın milyonlarca yıl önce Dünya'ya ulaştığına dair kanıtlar bulundu, ancak bu bir yok oluş olayına neden olmayacaktı. Yani cevaplar değişkenlik gösteriyor ve araştırmalar devam ediyor.