Bu yüz sadece kodlardan ibaret: Markalar ‘kusursuz' olanı seçiyor

Sosyal medya akışınızda karşılaştığınız o kusursuz profil, aslında hiç var olmamış olabilir. Yapay zeka, artık sadece veri işlemekle kalmıyor; reklam dünyasının yeni "yüzü" olarak insan influencerların karşısına dikiliyor. Markaların yorulmayan, hastalanmayan ve her an çekime hazır bu yeni gözdesi, devasa bir ekonomi yaratırken beraberinde büyük tartışmaları da getiriyor.

SANİYELER İÇİNDE KUSURSUZ İÇERİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ömer Aydınlıoğlu, yapay zekalı influencerların markalar için neden cazip olduğunu şu sözlerle açıklıyor: “Bu teknoloji, bir insanın günler sürecek işini saniyeler içinde halledebiliyor. Markalar, hayallerindeki karakteri sıfırdan yaratabiliyor ve bu karakter talimatların dışına asla çıkmıyor.” Dünya genelinde aktif olarak faaliyet gösteren 400’den fazla dijital fenomen, takipçileriyle etkileşime girip yorumlara cevap vererek insan meslektaşlarıyla yarışır hale geldi.

"DUYGUYU TAKLİT EDEBİLİR AMA HİSSEDEMEZ"

Peki, dijital avatarlar insan iş gücünü tamamen bitirecek mi? Aydınlıoğlu, yapay zekanın aşamadığı o kritik sınırı şöyle tanımlıyor: “Yapay zekanın en büyük zayıflığı insan ruhunun temel taşı olan duygudur. Bir durumu anlamlandırmak ve hissettirmek konusunda insanın çok gerisindeler. Duyguyu taklit edebilirler ama hissedemezler.” Bu durum, samimiyet arayan takipçiler için insan influencerları hala vazgeçilmez kılıyor.

MANİPÜLASYONLARA AÇIK BİR YAPIDA

Yapay zekanın kontrol edilebilir olması bir avantaj gibi görünse de, kriz anlarında durum tersine dönebiliyor. İnsanlar esnek tepkiler verebilirken, dijital karakterler karmaşık süreçleri yönetmekte yetersiz kalıyor. Üstelik bu avatarlar siber saldırılara ve manipülasyonlara açık bir yapıda. Sistemdeki teknik bir açık, markanın imajına geri dönülmez zararlar verebilir. Uzmanlara göre, insanlar hata yapsa da kriz yönetimindeki güvenilirlikleri hala yapay zekanın çok önünde.