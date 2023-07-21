Büyük şehirlerin altında iklimler değişti! Şehirlerin altındaki iklim değişikliği bizi nasıl etkiliyor?
Şehirler büyüdükçe yeşil alanlarımız yok olmaya devam ediyor, kimi zaman büyük şehirler kaçıp köy hayalleri kurduğumuz olmuştur. Sadece görmek istediğimiz daha fazla yeşil ortam ve temiz hava solumak. Peki, bizim gördüğümüzden daha fazla olabilir mi? Büyükşehirlerin altında iklimler nasıl değişti?
Bilim adamları şehirlerin ısı adaları olduğunu zaten biliyorlardı. Şehirler, ısıyı kırsal alanlardan farklı şekilde emer, tutar ve serbest bırakır. Büyük şehirlerin birçok yerinde, giderek artan ısınma eğilimlerinin şimdiden kentsel ısı adalarını yoğunlaştırdığı gösterildi.
Ancak şehirler, metrolar ve otoparklar gibi sayısız yer altı yapılarıyla sadece havaya ısı yaymazlar. Ayrıca sürekli olarak toprağa ısı salarlar. Şimdi, ilk kez, bilim adamları bu yer altı iklim değişikliğini kentsel alanların altındaki zeminin kaymasına bağladılar.
Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının 11 Temmuz 2023 tarihli bir açıklaması şunları açıkladı:
- Zemin ısınırken aynı zamanda deforme olur. Bu fenomen, bina temellerinin ve çevresindeki zeminin aşırı hareket etmesine (genleşme ve büzülmeler nedeniyle) ve hatta çatlamasına neden olarak sonuçta yapıların uzun vadeli operasyonel performansını ve dayanıklılığını etkiler. Araştırmacılar, bu sorunların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyorlar.
Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden Alessandro Rotta Loria, binaların bodrum katlarına, metro tünellerine, yer altı otoparklarına ve Chicago'daki Lower Wacker Drive gibi yer altı caddelerine yerleştirilen sensörler tarafından toplanan verilere dayanan yeni çalışmanın yazarı . Rotta Loria dedi ki:
- Yeraltı iklim değişikliği sessiz bir tehlikedir … mevcut hiçbir sivil yapı veya altyapı bunlara [zeminin deformasyonlarına] dayanacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Bu fenomen, insanların güvenliği için zorunlu olarak tehlikeli olmasa da, temel sistemlerinin ve genel olarak sivil altyapının normal günlük operasyonlarını etkileyecektir.
- …Şehir merkezindeki birçok vakıf, yavaş ama sürekli olarak istenmeyen bir yerleşime maruz kalıyor. Başka bir deyişle, batmakta olan bir şehirde yaşamak için Venedik'te yaşamanıza gerek yok… bu tür olayların nedenleri tamamen farklı olsa bile.