Büyük şehirlerin altında iklimler değişti! Şehirlerin altındaki iklim değişikliği bizi nasıl etkiliyor?

Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden Alessandro Rotta Loria, binaların bodrum katlarına, metro tünellerine, yer altı otoparklarına ve Chicago'daki Lower Wacker Drive gibi yer altı caddelerine yerleştirilen sensörler tarafından toplanan verilere dayanan yeni çalışmanın yazarı . Rotta Loria dedi ki:

- Yeraltı iklim değişikliği sessiz bir tehlikedir … mevcut hiçbir sivil yapı veya altyapı bunlara [zeminin deformasyonlarına] dayanacak şekilde tasarlanmamıştır.

- Bu fenomen, insanların güvenliği için zorunlu olarak tehlikeli olmasa da, temel sistemlerinin ve genel olarak sivil altyapının normal günlük operasyonlarını etkileyecektir.

- …Şehir merkezindeki birçok vakıf, yavaş ama sürekli olarak istenmeyen bir yerleşime maruz kalıyor. Başka bir deyişle, batmakta olan bir şehirde yaşamak için Venedik'te yaşamanıza gerek yok… bu tür olayların nedenleri tamamen farklı olsa bile.