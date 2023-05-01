Yapay zeka çocuklara 18 ay içinde okuma-yazma öğretecek
Yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT'ye 10 milyor dolar yatırım yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bu teknolojinin çok yakında öğrencilere eğitim vermek için kullanabileceğini açıkladı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre, yapay zekalı sohbet robotları önümüzdeki 18 ay içinde çocuklara okuma ve yazma öğretecek seviyeye gelecek.
Gates, ABD’nin San Diego'daki eyaletinde düzenlenen ASU+GSV Zirvesi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
- Yapay zeka herhangi bir insanın yapabileceği kadar iyi bir öğretmen olma yeteneğine sahip olacak.
Bununla birlikte, Microsoft’un 10 milyar dolar yatırım yaptığı ChatGPT ve Google tarafından geliştirilen Bard gibi yapay zekalı sohbet robotları son aylarda hızla gelişti ve artık bazı testlerde insan düzeyindeki zekayla rekabet edebiliyor.
ÖĞRENCİLERİ MOTİVE EDEBİLİR
Gates, insan düşünce süreçlerini taklit edecek bilişsel yetenekten yoksun oldukları için yazma becerilerini öğretmenin geleneksel olarak bilgisayarlar için zor olduğunu söyledi. Ancak, Gates yapay zekalı sohbet robotlarının insan benzeri bir dili tanıyıp yeniden üretebileceğini açıkladı.