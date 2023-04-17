Yapay zeka çizdi: Ünlüler günümüzde yaşasaydı nasıl özçekim yapardı?
Jyo John Mulloor, deneyimli bir grafik tasarımcısı. Paylaştığı yeni ve özgün projelerle takipçilerini her zaman şaşırtıyor. Mulloor, tarih boyunca yaptıkları ile unutulmayan isimlerin günümüz özçekimine uyarladı. Peki, ünlüler günümüzde yaşasaydı nasıl özçekim yapardı?
NAPOLEON BONAPARTE
Napolyon Bonapart, Fransız asker, politikacı ve I. Napolyon olarak 1804-1814 arası Fransa İmparatoru. Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları sırasında Fransa'ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa’yı da etkilemiş önemli bir komutandır.
ELVIS PRESLEY
Elvis Aaron Presley; Amerikalı şarkıcı, müzisyen, oyuncu. Dünya çapında 'Rock'n Roll'un Kralı' ya da kısaca kral olarak tanınır.
CHARLIE CHAPLIN
Sir Charles Spencer Chaplin, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, film müziği bestecisi, kurgucu ve komedyen. Yarattığı "Şarlo" karakteri ile özdeşleşmiştir.
FRANKLIN D. ROOSEVELT
Franklin Delano Roosevelt, adının ve soyadının baş harfleri FDR ile de anılır, 1933 yılından 1945'teki ölümüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin otuz ikinci başkanı olarak görev yapan Amerikan politikacı.