Dünyanın en çok ziyaret edilen ve kullanılan yapay zeka servisi ChatGPT'yi kullanmak isteyen kişiler 23 Ocak 2025 Perşembe saat 15:00 sıralarında başlayan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşıyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

Hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcıları etkileyen sorun kapsamında servisi kullanmak isteyenlerin bir çoğu “Oops! Oturumunuzu açarken bir sorunla karşılaştık” hata mesajlarıyla karşılaştı.

OPENAI'DAN CHATGPT AÇIKLAMASI

ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, sorunu hızlı bir şekilde kabul ederek sorunu tespit ettiklerini ve bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre kısa süre içerisinde sorunun giderilmesi bekleniyor.