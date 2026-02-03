ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor?
Popüler yapay zeka platformu ChatGPT'de sistem çöktü; kullanıcılar sunucu hatası ve kapasite uyarıları nedeniyle işlem yapamıyor.
Yapay zeka uygulaması ChatGPT'de, erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, sisteme soru sorduklarında hata uyarısıyla karşılaşıyor.
Sistem Yanıt Üretemiyor
Arıza nedeniyle yapay zeka hiçbir soruya cevap veremez hale geldi. Hata mesajında kullanıcılar OpenAI yardım merkezine yönlendirilirken, sorunun sistem genelindeki bir çökmeden kaynaklandığı netleşti.
OpenAI, kullanıcıların yaşadığı aksaklıkların ardından müdahale süreci başlattı. Şirketin geçmişteki teknik sorunları çözme hızı dikkate alındığında, sistemin büyük bir bölümünün kademeli olarak normale döndüğü belirtiliyor.