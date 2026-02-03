ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor?

Popüler yapay zeka platformu ChatGPT'de sistem çöktü; kullanıcılar sunucu hatası ve kapasite uyarıları nedeniyle işlem yapamıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor?
Yayınlanma: Güncellenme:

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'de, erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, sisteme soru sorduklarında hata uyarısıyla karşılaşıyor.

Sistem Yanıt Üretemiyor

Arıza nedeniyle yapay zeka hiçbir soruya cevap veremez hale geldi. Hata mesajında kullanıcılar OpenAI yardım merkezine yönlendirilirken, sorunun sistem genelindeki bir çökmeden kaynaklandığı netleşti.

OpenAI, kullanıcıların yaşadığı aksaklıkların ardından müdahale süreci başlattı. Şirketin geçmişteki teknik sorunları çözme hızı dikkate alındığında, sistemin büyük bir bölümünün kademeli olarak normale döndüğü belirtiliyor. 

ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? - Resim : 1

Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfulislam Kaddafi’nin öldürüldüğü iddia edildiMuammer Kaddafi’nin oğlu Seyfulislam Kaddafi’nin öldürüldüğü iddia edildiDünya
ChatGPT
Günün Manşetleri
Türkiye: Müzakere nerede olursa biz destekleriz
“Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır”
Türkiye–Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma
Filistin protestolarını anlaşmazlık yaratmıştı...
Danıştay’dan Melih Gökçek kararı
İstanbul'da hak sahipleri Mart ayında belli oluyor
Şantiyelere dadanan hırsızlık şebekesine 4 ilde darbe
Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!
Tarihi eserlerde tüm çalışmalar Haziran'da bitiyor!
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Meteoroloji uyardı! 4 Şubat'ta bu şehirlere kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 4 Şubat'ta bu şehirlere kar yağışı geliyor
Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları
500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! 500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı!