Yapay zekalı robotun hala başaramadığı 5 şey

2021'DEN SONRASI HAKKINDA BİLGİ VEREMİYOR



ChatGPT'nin verileri 2021'de kesiliyor. Bu durum ise onun güncel olaylardan, trendlerden veya daha sonra olan herhangi bir şeyden tamamen habersiz olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ChatGPT’nin metin tabanlı istemlere insan benzeri yanıtlar üretmek için büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş olmasına rağmen, internete bağlı olmadığı için dünyanın son iki yılda nasıl olduğu hakkında hiçbir fikri yok.