Yapay zekalı robotun hala başaramadığı 5 şey
Yapay zekaya sahip sohbet robotu ChatGPT, geçen yılın sonunda ortaya çıkışından bu yana insanların günlük hayatında hızlıca yer edindi. Ancak, ChatGPT’nin de yapabildiklerinin bir sınırı var. İşte ChatGPT’nin henüz yapamadığı 5 şey…
2021'DEN SONRASI HAKKINDA BİLGİ VEREMİYOR
ChatGPT'nin verileri 2021'de kesiliyor. Bu durum ise onun güncel olaylardan, trendlerden veya daha sonra olan herhangi bir şeyden tamamen habersiz olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ChatGPT’nin metin tabanlı istemlere insan benzeri yanıtlar üretmek için büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş olmasına rağmen, internete bağlı olmadığı için dünyanın son iki yılda nasıl olduğu hakkında hiçbir fikri yok.
Bu nedenle ona bazı sorular sorarken bunu hatırlamanızda fayda var. Örneğin, 2021'den bu yana iktidara gelen herhangi bir dünya liderinden haberdar değil. Yani ona göre Boris Johnson hala İngiltere'nin başbakanı.
WORDLE OYNAYAMIYOR
ChatGPT bir dil modeli olduğu için onu Wordle oynarken kullanmak isteyebilirsiniz.
DOĞRU HABER MAKALELERİ ÜRETEMİYOR
ChatGPT, hukuk sınavlarını geçme, roman yazma ve hatta web sitelerinin tamamını kodlama gücüne sahip.Ancak doğru ve güncel haber üretemiyor. ChatGPT, spot ve başlık yazmada oldukça iyi işler çıkarabiliyor, ancak kendi başına tam olarak haber yazacak anlayış ve derinlikten yoksun.