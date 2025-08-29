Chatgpt sohbeti intiharla bitti: Openai’ye karşı en ağır suçlama

California eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Adam Raine, ChatGPT ile aylar süren sohbetlerin ardından hayatına son verdi. Ailesi, genç adamın son günlerinde yapay zekâ ile intihar üzerine konuştuğunu, yöntemler sorduğunu ve ailesine bırakacağı veda notu için yardım istediğini öne sürdü. California Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dava dosyasına göre, yapay zekâ Raine’e intihar yöntemlerinin etkili olup olmayacağı konusunda detaylı bilgi vererek rehberlik etti.

OPENAI: “YETERSİZ KALDIK, KORUMA ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK”

T24'e göre, trajik olay sonrası kamuoyundan gelen tepkilere yanıt veren ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, yaptığı açıklamada bu durum karşısında “yetersiz kalındığını” kabul etti. Şirket sözcüsü, “Raine’in vefatından derin üzüntü duyuyor, bu zor zamanda ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullanarak, 18 yaş altı kullanıcılar için daha güçlü güvenlik önlemleri getirileceğini duyurdu.

Şirket ayrıca, özellikle uzun süreli sohbetlerde risklerin arttığını kabul ederek, ChatGPT’nin kullanıcıyı gerçekliğe döndürmesini ve duygusal gerginliği azaltmasını sağlayacak yeni yazılım güncellemeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Genç Adam Raine’in ailesi adına konuşan avukat Jay Edelson ise OpenAI’ye yönelik sert suçlamalarda bulundu. Şirketin, güvenlik kaygılarına rağmen yeni modelini hızla piyasaya sürdüğünü belirten Edelson, “Bu model, rakiplerini geride bırakıp şirketin değerini 86 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkardı” dedi. Edelson ayrıca, OpenAI’nin kurucu isimlerinden olan üst düzey güvenlik uzmanı Ilya Sutskever’in bu nedenle istifa ettiğini iddia etti.