ChatGPT ve Shakespeare karşılaştırıldı: İnsanlar ChatGPT'yi seçti

Yapay zekânın edebi yaratıcılıktaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne sererken, şiir dünyasında "insan mı, yapay zekâ mı?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu gelişmelerin edebiyat ve sanat anlayışını kökten değiştirebileceğini belirtiyor.

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Bilim Tarihi ve Felsefesi Bölümü'nden Brian Porter ve Edouard Machery, İngilizce yazan büyük edebiyatçıların eserlerini yapay zekayla karşı karşıya getirdikleri bir çalışma yürüttü.

Hakemli dergi Scientific Reports'ta birkaç gün önce yayınlanan çalışmada, ChatGPT 3.5'ten aralarında Shakespeare, Dickinson, Lord Byron ve T.S. Eliot'ın da olduğu 10 şairin eserlerine benzer şiirler yazması istendi.

Daha sonra iki gruptan 5'er şiir seçen araştırmacılar bunları 1634 katılımcıya sundu. Edebiyat uzmanı olmayan katılımcılar, hangi şiirleri yapay zekanın hangilerini gerçek şairlerin yazdığını tahmin etti.

Çoğunlukla yapay zekanın eserlerinin insan elinden çıktığı düşünülürken, bir insanın yazma ihtimali en düşük görülen 5 metnin hepsinin imzası sohbet botuna aitti.

KATILIMCILAR 3 GRUBA AYRILDI

Araştırmacılar daha sonra başka bir grupla şiirlerin ne kadar sevildiğini ölçtü. 696 katılımcı, eserleri kalite, duygu, ritim ve özgünlük gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

Bilim insanları katılımcıları üç gruba ayırarak birine şiirlerin yapay zeka tarafından yazıldığını, diğerlerine insanların elinden çıktığını söylerken son gruba herhangi bir şey demedi.

Şiirlerin gerçekten ChatGPT tarafından yazılmasından bağımsız olarak ilk gruptakiler, ikinci gruba kıyasla daha düşük puanlar verdi. Son gruptakilerse yapay zekanın şiirlerini daha çok tercih etti.

Araştırmacılar, uzman olmayan kişilerin yapay zekanın şiirlerini "insanlardan daha insani" bulduğunu söylüyor.