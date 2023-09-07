Çin kamu çalışanlarına iPhone kullanımında kısıtlamalar getiriyor

Çin hükümeti, ülkenin kamu sektöründe çalışanlarına iPhone kullanımında kısıtlamalar getiriyor. Birçok kamu çalışanının son haftalarda iş yerlerinde yapılan toplantılarda ve mesaj gruplarında üst düzey yöneticilerinden bu konuda talimatlar aldığı bildiriliyor. Gazetenin "konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberde, bu talimatların ne kadar yaygın olduğunun bilinmediği vurgulanırken, hükümete bağlı bazı düzenleyici kurumların personeline de benzer uyarıların yapıldığı ifade edildi.

ÇİN HÜKÜMETİNİN TEKNOLOJİ POLİTİKALARI, ABD-ÇİN İLİŞKİLERİNİN YANSIMALARIYLA GELİŞİYOR

Pekin yönetimi, yıllardan beri kritik kamu kurumlarında çalışanlara iPhone kullanımını kısıtladığı iddiasıyla gündemde. Ancak son talimatın, bu kısıtlamanın daha geniş bir şekilde uygulanmasına yol açtığı belirtiliyor. Haberde, Çin hükümetinin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırma amacıyla bu tür önlemler aldığına dikkat çekiliyor.

Öte yandan, geçen yıl Bloomberg tarafından yapılan bir haberde, Çin hükümetinin kamu kurumlarına Windows işletim sistemi ve yabancı marka bilgisayarların kullanımını yerel markalar ve açık kaynak kodlu alternatiflerle değiştirme talimatı verdiği iddia edilmişti. Bu adımlar, ABD ile Çin arasındaki jeostratejik rekabetin artması ve teknoloji alanındaki gerilimlerin artışıyla paralel olarak atılmış gibi görünüyor.

Çin'de akıllı telefon pazarının önemli bir oyuncusu olan Apple, ülke genelindeki akıllı telefon satışlarında yüzde 22'lik bir pazar payına sahip bulunuyor. Şirket, büyük bir bölümünü Çin'deki taşeron şirketler aracılığıyla ürettiği akıllı telefonlarıyla gelirinin yüzde 19'unu Çin pazarından elde ediyor. Bu nedenle, Çin hükümetinin iPhone kullanımında getirdiği kısıtlamaların şirketin faaliyetlerini nasıl etkileyeceği merak konusu.